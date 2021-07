Alexandria Ocasio-Cortez, una de las representantes más izquierdistas del Congreso finalmente se pronunció sobre las protestas en Cuba. Y tal como se esperaba, no dudó en criticar el embargo de Estados Unidos como factor que contribuye a la situación en la isla, en lugar de verlo como la vía para presionar al régimen.

La congresista se puso de parte de movimiento marxista Black Lives Matter (BLM), que ha recurrido a defender a la «revolución» comunista. Para ella, la posición de EE. UU. es «absurdamente cruel», lo que se convierte en un nuevo reclamo a Joe Biden, quien recientemente rechazó otorgar algún tipo de concesión a la dictadura de Miguel Díaz-Canel.

Sin embargo y en vista de que su opinión eran tan esperada por su inclinación socialista, Ocasio-Cortez no perdió oportunidad para expresar su «solidaridad» con los ciudadanos en Cuba y condenó las «acciones antidemocráticas» del régimen.

Las manifestaciones, que registran más de 400 detenidos y desaparecidos se volvieron un punto de inflexión a nivel internacional. Quienes defienden políticas de izquierda han tenido que definir posiciones en vista de la brutal represión aplicada por fuerzas de seguridad cubanas. Ha quedado claro que la ideología que tanto defienden solo representa pobreza y nada de soberanía.

We stand in solidarity with the Cuban people and condemn the suppression of the media, speech and protest.

We also call for an end to the U.S. embargo and additional Trump-era restrictions that are profoundly contributing to the suffering of Cubans. pic.twitter.com/Fw6Quv5TAN

— Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (@RepAOC) July 16, 2021