Han pasado cinco días desde que iniciaron las protestas en Cuba. Un estallido social que ha tenido tal repercusión que ha provocado la respuesta de decenas países, organizaciones internacionales y del propio régimen, que otorgó algunas concesiones para intentar apaciguar a los manifestantes. A la par, crece la lista de detenidos y desaparecidos.

Van alrededor de 424 personas apresadas por la policía. La cifra también incluye desparecidos, según el balance más reciente de la organización Cubalex. Algunos de ellos han sido liberados, como el caso de la influencer Dina Stars. Aún así, hay personas que siguen buscando a sus familiares de comisaría en comisaría, sin información al respecto. Oficialmente hay un muerto registrado.

Mientras tanto, el servicio de internet continúa con interrupciones y hay una tensa calma en las calles, vigiladas por simpatizantes armados del régimen que acudieron al llamado «a combate» del dictador Miguel Díaz-Canel. Para completar, el régimen convocó a un acto político en el malecón de La Habana.

Aquellos que han logrado salir reciben prisión domiciliaria o restricción de movimiento. Pero nunca los presentan ante un juez o fiscal ni les dan posibilidad de objetar esta medida, informó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW).

La mayoría de redes sociales y servicios de mensajería siguen bloqueados por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba SA (ETECSA), controlada por el régimen. Un reporte de EFE indica que solo es posible acceder a la red en los parques públicos que ofrecen conexión inalámbrica wi fi o a través de los servicios Nauta-Hogar y ADSL en los domicilios, un servicio que aún no pueden permitirse muchos cubanos debido a su alto costo. Otros usuarios han acudido a usar una VPN para evadir las prohibiciones.

Amnistía Internacional está trabajando para verificar información y material gráfico que están recibiendo desde la isla conforme el internet funciona. Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de la organización confirmó fotografías, donde se ven a jóvenes reclutados por los «boinas negras» escuadrones del régimen de Cuba dedicados a reprimir disidentes y protestas.

«Yo creo que el gobierno ha recibido un mensaje contundente por parte de la población, que a sabiendas de lo que podía haber ocurrido, aún así tomó la decisión de salir a las calles», declaró a BBC Mundo.

⚠️Update: Real-time network data confirm social media and messaging platforms including Facebook and WhatsApp are again restricted in #Cuba on state-run internet provider ETECSA after brief period of restoration on day four; incident ongoing 📵#SOSCuba

📰https://t.co/7eGwPS1Mqf pic.twitter.com/HJSv7xCr1P

— NetBlocks (@netblocks) July 15, 2021