La red social TikTok está recibiendo críticas por haber censurado material referido a las protestas en Cuba. La plataforma ha estado por más de un año en el ojo del huracán. Precisamente el expresidente de EE. UU., Donald Trump, la había señalado por sus nexos con el Partido Comunista de China (PCCh).

Esta vez, la plataforma comenzó a regular contenido que casualmente muestra la represión en las manifestaciones que exigen el fin de la dictadura comunista en la isla. Organizaciones independientes han registrado más de 220 detenidos y desaparecidos. Tomando esto en cuenta, los vínculos de esta red social con el comunismo, alertados por Trump, podrían ser ciertos. El senador Marco Rubio rechazó la medida de censura impuesta por la plataforma.

Hace un año el entonces presidente republicano la calificó como un «riesgo para la seguridad nacional» debido a que los datos de los usuarios estadounidenses estarían siendo recolectados por el régimen comunista chino. Su venta a empresas estadounidenses fue suspendida por el gobierno de Joe Biden, lo que se consideró una muestra de flexibilización frente al régimen de Xi Jinping.

El caso en cuestión se refiere a un video difundido en TikTok que recopila varias escenas de las protestas y la brutal arremetida de las fuerzas policiales en Cuba. El material fue removido, según la usuaria que lo publicó. Posteriormente su cuenta fue sancionada, prohibiéndole difundir contenido por dos días. Luego de la repercusión de su anuncio, la plataforma habría restablecido el video con un cartel de advertencia.

“¿Por qué @tiktok_us elimina videos y suspende cuentas que muestran atrocidades del régimen en Cuba? ¡Porque es propiedad de la comunista China!”, escribió en Twitter el senador Marco Rubio.

Since Tiktok keeps removing my video, Twitter will do #SOSCuba #SOSCubaLibre pic.twitter.com/a0horwyXmq

