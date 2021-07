Rafael Ramírez, exministro de Petróleo, expresidente de la estatal petrolera PDVSA y ficha clave dentro del gabinete de Hugo Chávez ahora deberá enfrentarse a quienes alguna vez protegió. En julio de 2020 el Tribunal Supremo de Justicia chavista (TSJ) calificó como «procedente» el pedido de extradición desde Italia. Un año después, la justicia de ese país decidió dar luz verde a la solicitud.

El documento emitido recientemente por la Procuraduría de Roma indica que para el fiscal general de la Corte de Apelaciones de Roma, Roberto Cavallone, la defensa presentada por Ramírez no fue suficiente. Tampoco consideró el caso como persecución política, pero agregó que el exministro habría infligido «daño para la República Bolivariana de Venezuela».

Ramírez fungió entre los años 2002 y 2013 como ministro de Petróleo y presidente de la estatal petrolera PDVSA. Tuvo en sus manos una industria apoyada en las reservas más grandes del mundo. Fue aliado de Chávez y bajo su supervisión el país recibió miles de millones de dólares. Se calcula que entre 1999 y 2014, Venezuela facturó 960.589 millones de dólares. Un promedio de 56.500 millones de dólares anuales durante 17 años, indicaba un reportaje de BBC Mundo para el año 2016.

Durante ese tiempo, también se llenaron los bolsillos los principales funcionarios chavistas. Se prometieron obras que nunca se construyeron y se promovieron planes sociales que terminaron en la nada. Todo se diluyó excepto el dinero de la dictadura en cuentas bancarias del exterior.

El quiebre llegó con Nicolás Maduro en el poder. Luego de varios cargos diplomáticos, finalmente Ramírez se distanció para formar parte de la disidencia. Llegó a confesar que durante los 10 años que manejó PDVSA se perdieron unos 700.000 millones de dólares en cuentas privadas fuera del país.

Esta posición no le agradó al chavismo de Maduro, que decidió acusarlo de los delitos de peculado doloso, evasión de procedimiento licitatorio y asociación para delinquir. Un claro pase de factura.

Rafael Ramírez es ingeniero. Mientras estaba al frente de PDVSA, Venezuela experimentó el primer gran boom petrolero de este siglo con precios que superaban los 100 dólares el barril. Pasaron 10 años hasta que Maduro lo designó en 2013 como vicepresidente del Área Económica hasta septiembre de 2014. Luego ocupó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Tan solo tres meses después pasó a ser representante ante la ONU. En diciembre de 2017 renunció.

Su familia ya venía relacionada con luchas políticas, de hecho, su hermano se llama Fidel. También cayó preso en sus épocas de estudiante cuando la juventud lo llevó a defender al socialismo. Trabajó en Estados Unidos y Francia, luego regresó a Venezuela.

El año 2002 se convirtió en su boleto dorado para entrar en la industria petrolera. Chávez lo nombró ministro de Energía y Minas luego de los sucesos de abril de 2002 que derivaron en la fugaz salida de Chávez del poder. Dos años más tarde asumió la presidencia de PDVSA. La estatal petrolera, por orden del régimen, adoptó el lema «roja, rojjita» y pasó a convertirse en su motor económico. Fue apodado como «el zar del petróleo», mano derecha del dictador y fiel a sus órdenes. Hasta llegó a ser vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Para 2017 el exrepresentante de la ONU criticaba a Nicolás Maduro por la situación del país. Como si se tratara de algo nuevo y no de una consecuencia tras años de corrupción de la que también formó parte. «Has abusado de su nombre y su imagen, tratas de parecerte a él (a Chávez), no puedes», escribió ese año en una columna del portal Aporrea. En 2020 exhortó a los venezolanos a prepararse para “revocar a Maduro”.

Por primera vez, Ramírez no estaba protegido por el régimen venezolano, como sí ocurrió años atrás cuando desde la Asamblea Nacional se impidió una investigación en su contra.

Debo informar que ayer, 4 de Diciembre de 2017, he renunciado, a solicitud del Presidente de la República, a mi cargo como Embajador Representante Permanente de Venezuela ante la ONU. Se me ha removido por mis opiniones, me mantendré, pase lo que pase, leal al Comandante Chávez! pic.twitter.com/tIfsamCHgz

— Rafael Ramírez (@RRamirezVE) December 5, 2017