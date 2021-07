El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que permitirá algunas exportaciones y reexportaciones de gas licuado de petróleo (GLP) a Venezuela. Esto se traduce en nuevas concesiones hacia el régimen de Nicolás Maduro. En febrero pasado el Gobierno de Joe Biden ya había autorizado operaciones portuarias y aeroportuarias entre ambos países.

El escenario se veía venir previo a la ceremonia inaugural como nuevo mandatario de la Casa Blanca. Su equipo aseguraba que a diferencia de la Administración de Donald Trump, esta vez iban a revisar las sanciones impuestas a Venezuela con miras a una posible flexibilización de las mismas.

Y así está ocurriendo. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió una licencia «que permite embarques de gas en transacciones que involucren a Venezuela, la energética estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) o cualquier entidad en la que PDVSA posea un 50 % o más. La licencia no permite ningún pago en especie de petróleo o productos derivados del petróleo», indicó un reporte de Reuters.

El GLP es usado en los hogares para cocinar y como combustible para generar energía eléctrica. También para calentadores o como fuente de energía para lavadoras o equipos de calefacción. Pero más allá de esto, y del alcance que realmente pueda tener en la población venezolana, está el hecho de que el alivio de sanciones se convirtió en una política de Biden, garantizando a su vez más ingresos para la dictadura en Venezuela. Un marcado contraste con la anterior administración republicana.

The US Treasury Department issued a license today on its Venezuela sanctions package authorizing the exportation or reexportation of Liquefied Petroleum Gas (LPG) to Venezuela through July 8, 2022. However, the measure having a positive impact is far from a given (thread) pic.twitter.com/d7oRLCZf6K

El Gobierno de EE. UU. anuncia esta concesión el mismo día que figuras de la oposición venezolana denunciaron persecución por parte de funcionarios policiales del régimen. El senador Marco Rubio criticó que haya sucedido casi en el mismo momento.

La misma subsecretaria interina del Departamento de Estado de EE. UU., Julie Chung, se pronunció rechazando la detención del diputado Freddy Guevara y amenazas contra Juan Guaidó. No obstante, por otro lado el Departamento del Tesoro otorgaba una nueva licencia al chavismo.

Maduro asomaba sus ansias por «dialogar» con el nuevo Gobierno estadounidense. Dejó sus esperanzas al descubierto previo a la proclamación en Washington. En pocas palabras, se está materializando nuevamente lo que hizo el expresidente Barack Obama: una posición blanda frente al socialismo venezolano.

We strongly condemn the arrest of Venezuelan Congressman @FreddyGuevaraC and threats against Interim President @jguaido in Venezuela.

We urge the international community to join us in condemning these acts and demanding the release of all those detained for political reasons.

— Julie Chung (@WHAAsstSecty) July 12, 2021