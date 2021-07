Alrededor de 600 escuelas públicas en Chicago ofrecerán condones a estudiantes de quinto grado en adelante. Es decir, niños de uno 10 años de edad podrán acceder a ellos. La medida está generando molestias entre los padres, por considerarlo una alternativa apresurada no solo por la corta edad, sino por la deficiente educación sexual disponible en las instituciones.

La Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS, en inglés) lo llama «Programa de disponibilidad de condones». Fue aprobada en 2020 pero no se había puesto en práctica debido a que no todas las escuelas habían iniciado clases presenciales, a causa de la pandemia por COVID-19.

Pero según la CPS, ya llegó el momento. A finales de agosto repartirá los preservativos, medida que vendrá acompañada de productos para la menstruación. «Están haciendo las cosas al revés», afirmó María Serrano, madre de una estudiante de segundo año a Chicago Sun-Times.

“Tienen 10 años, 11, 12. Son niños. Entonces, ¿por qué CPS está pensando en proporcionar condones? ¿Por qué no brindarles información y, al final, darles el recurso de un condón cuando estén preparados para utilizar los recursos que quieran brindar? Para mí, esta no es la mejor opción», añadió.

Healing to Action, organización independiente, buscó datos para cuestionar la decisión de la CPS. Desde 2018 el 70 % de los colegios no estaban implementando adecuadamente los requisitos de educación sexual existentes. La instancia encargada de supervisar las escuelas públicas tampoco proporciona a los padres herramientas para hablar del tema con sus hijos. Con la nueva resolución, los maestros solo tendrán que cumplir 90 minutos de capacitación para un certificado de cuatro años.

«Dar condones a niños de 10 años, que no están equipados psicológicamente para dar su consentimiento al sexo, es perverso. Mostrarles cómo se utilizan es abusivo. Los padres envían a sus hijos a la escuela para que los enriquezcan, no los perjudiquen», escribió Lila Rose, presidente de la organización Live Action.

