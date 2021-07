Los cambios migratorios en Estados Unidos ordenados por la Administración Biden podrían terminar de materializarse con el proyecto de ley de financiamiento de Seguridad Nacional para el año fiscal 2022. Desde el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes proponen eliminar recursos para el muro, negar fondos para agentes de la Patrulla Fronteriza o barreras adicionales y cambiar la forma en cómo se manejan las solicitudes de asilo.

El proyecto en cuestión —con un valor total de 52810 millones de dólares— plantea preocupaciones incluso en ambos partidos, según The Washington Post. No hay aumentos significativos de capital que se destinen este tema, a pesar que los actuales números de cruces ilegales alcanzaron un récord que no se veía hace 20 años. De acuerdo con la propuesta, se trata de «inversiones responsables en seguridad fronteriza».

Si bien la cifra total del proyecto de ley presenta un aumento de 934 millones de dólares respecto al de este año. Hay sectores vitales que no se vieron beneficiados. Por ejemplo, para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP, en inglés) el proyecto de ley proporciona 14110 millones de dólares en asignaciones discrecionales netas, 927 millones de dólares por debajo del nivel promulgado para el año fiscal 2021 y 456 millones de dólares por debajo de la solicitud, indica el sitio oficial de la Cámara baja.

El muro iniciado durante la administración de Trump también salió a relucir. Se rescinden 2060 millones de dólares «de las asignaciones del año anterior para la construcción de barreras fronterizas».

La congresista republicana Ashley Hinson y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy son algunos de los funcionarios que han criticado el nuevo plan.

«No tiene sentido recortar recursos para las agencias de inmigración de Estados Unidos mientras la crisis en nuestra frontera continúa, pero eso es lo que están haciendo los demócratas. Las fuerzas del orden en EE. UU. y en nuestra frontera sur deben contar con nuestro apoyo y los recursos necesarios para proteger nuestras comunidades», dijo Hinson.

It wasn't enough for Democrats to defund police. Now they're trying to defund our border patrol. pic.twitter.com/Mi9X9CTYnb — Kevin McCarthy (@GOPLeader) July 2, 2021

«Alternativas» a la detención

El texto menciona 10 millones de dólares por encima de la solicitud para el Programa piloto de administración de casos de alternativas a la detención. En total, la propuesta recibirá 15 millones de dólares. Sin embargo, no hay mayores detalles. Solo que será administrado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y supervisado por la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL).

También asignan tres millones de dólares para cuidadores de niños no acompañados y 170 millones de dólares para la construcción de Centros Integrados de Procesamiento. En resumen, habrá más dinero para programas de procesamiento de migrantes ilegales, acortando o evitando la detención mientras buscan asilo. Por ende, siguen sin tomarse medidas para evitar los cruces.

Aunado a esto, se otorgarían otros 42 millones de dólares para la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles, que «revisa e investiga las denuncias contra agentes de fronteras y aduanas, incluida la ´violación de derechos mientras se encuentra en detención migratoria o como sujeto de aplicación de la ley de inmigración´».

Las miradas demócratas parecen no ir hacia la cantidad exacerbada de cruces ilegales. Por el contrario, aseguran que el objetivo del proyecto de ley es reducir los retrasos en las solicitudes de beneficios de refugiados, asilo e inmigración.

De esta manera, los demócratas continúan el patrón de la vicepresidente Kamala Harris, encargada de solucionar la crisis fronteriza. En varias de sus apariciones ha responsabilizado a «causas fundamentales» de otros países, en lugar de sopesar las decisiones del presidente Joe Biden, quien en sus primeros días en la Casa Blanca anuló políticas migratorias de Trump. Un informe del Comité de Estudio Republicano publicado en marzo critica una a una estas decisiones.

El enfoque equivocado

Por otro lado, está el riesgo que representa recibir grandes cantidades de migrantes. Más de los que puede asumir el gobierno estadounidense.

Existen denuncias respecto a la entrada al país de miembros de carteles usando niños como supuestos parientes. Además, las autoridades han registrado aumentos en el número de criminales sexuales que cruzan la frontera.

No obstante, los demócratas dicen que su proyecto de ley prevé esos riesgos, a pesar que el foco no está en evitarlos. «Hemos incluido disposiciones en el proyecto de ley destinadas a reducir la detención excesiva de migrantes a medida que avanzan en el proceso de adjudicación de inmigración, si no son riesgos de fuga y no representan una amenaza para la seguridad pública o la seguridad nacional», dijo la representante Lucille Roybal-Allard.

El portal The Hill publicó recientemente una encuesta sobre la crisis fronteriza elaborada por Harvard CAPS / Harris. El 68 % de los votantes piensa que las órdenes ejecutivas de inmigración de Biden fomentan la inmigración ilegal. El 55 % piensa que sus políticas fronterizas están aumentando el flujo de drogas y delincuencia hacia EE. UU.