Un reciente anunció de la Administración Biden pasa por alto el libre albedrío o derecho individual a elegir. Funcionarios del gobierno demócrata irán puerta a puerta para presionar a quienes por diversas razones aún no se han vacunado, muchos de los cuales simplemente no quieren recibir las dosis.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que las medidas contra el COVID-19 incluirán ir «comunidad por comunidad, alcance puerta a puerta para vacunar a los estadounidenses restantes». Para el presidente Joe Biden se trata de «ayudar» a los ciudadanos.

Pero está en juego la libertad de elección. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece en su artículo 1 que «todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona».

La medida del Gobierno federal contrasta con la adoptada en algunos estados. Por ejemplo, en Florida los legisladores abogaron por la posibilidad de invalidar órdenes de emergencia que «restringen innecesariamente» estos derechos. Con la nueva ley, firmada por el gobernador Ron DeSantis y vigente desde el 1 de julio, tampoco es obligatorio el certificado de vacunación.

Una encuesta elaborada por Trafalgar Group —y publicada en junio pasado— reveló que 57 % de los estadounidenses cree que su libertad personal se ha visto coartada por la pandemia.

PSAKI: Biden Administration will 'go door-to-door to get remaining Americans vaccinated' pic.twitter.com/5Y1cpW8wim

— Breaking911 (@Breaking911) July 6, 2021