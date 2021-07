Negocios de dudosa procedencia, tráfico de influencias y un creciente nepotismo rodean al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por el proceder de funcionarios parientes cercanos. Su hijo Hunter y su hermano mayor, James Biden, han establecido conexiones comerciales muy cuestionadas, presuntamente usando su nombre para beneficiarse, las cuales están bajo investigación.

Sumado a esto, altos cargos de su Gabinete designan a familiares para otros puestos esenciales dentro de la Casa Blanca. Si bien cada noticia y nueva información al respecto ha circulado en algunos medios estadounidenses, tampoco ha recibido una gran cobertura por parte de las grandes corporaciones. En octubre pasado, las redes sociales censuraron un artículo del New York Post sobre los negocios de Hunter Biden en el exterior.

“Nadie en mi familia tendrá una oficina en la Casa Blanca, asistirá a reuniones como si fuera miembro del Gabinete y ni siquiera tendrá alguna relación comercial con alguien que se relacione con una corporación extranjera o un país extranjero”, dijo Joe Biden a inicios de año. Sin embargo, la afirmación queda está entredicho. En casi seis meses de mandato, su hijo Hunter sigue teniendo 10 % de participación en una firma de inversión de entidades estatales en China.

Recientemente Fox News obtuvo nuevas fotos de la computadora de Hunter Biden. En ellas, aparece el mandatario estadounidense junto al multimillonario mexicano Carlos Slim. Las fotografías habrían sido tomadas en noviembre de 2015 cuando era vicepresidente de Barack Obama. Según informes citados por el portal, los socios estaban trabajando en ese momento en acuerdos de energía en América Latina y México. Todo lo contrario a lo que pregona el ahora presidente.

Hunter Biden used Joe's VP perks to pursue deal with Carlos Slim https://t.co/Yz52bkBsxd pic.twitter.com/cC7CKvDORO

— New York Post (@nypost) July 1, 2021