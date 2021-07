Van casi seis meses desde que Joe Biden asumió la Presidencia de Estados Unidos. Su desempeño está bajo la lupa por promover políticas alejadas del mandato de su antecesor, el expresidente Donald Trump. Aumento de impuestos para financiar planes estatales, progresismo como doctrina en las instituciones y posiciones endebles en política exterior han sido algunos de los mayores desaciertos.

Pero aunado a esto, Biden ha incurrido una larga lista de mentiras o afirmaciones imprecisas. Y es que el hecho de que The Washington Post haya suspendido su base de datos fact check no quiere decir que otros medios estadounidenses hayan seguido los mismos pasos. Los argumentos del presidente Biden han sido revisados por The Federalist. Una a una, este medio ha hecho seguimiento sus falsedades o imprecisiones.

Es un extenso listado que abarca varios ejes, desde la economía hasta la lucha contra la pandemia. Si bien el demócrata, como todo presidente de EE. UU. tiene equipo de asesores y de prensa, varios deslices han surgido en sus declaraciones. Una encuesta reciente a los votantes estadouniden30ses arrojó que 62 % cree que la prensa lo protege al no hacerle preguntas difíciles sobre política.

Aún así, el siguiente listado muestra que no todo es perfecto cuando el demócrata habla.

Impuestos y déficit fiscal

«Recuerde, cuando asumí el cargo en enero, nuestra economía estaba en picada», dijo Biden en días recientes. Pero es falso, ocho días antes la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio informó que el producto interno bruto real de EE. UU. «aumentó a una tasa anual de 6,4 % en el primer trimestre de 2021».

Sobre su polémico plan de infraestructura dijo que será bueno para EE. UU. y que incluso estimulará potencialmente la economía. Otra falsedad, la organización Tax Foundation estimó que el gasto en infraestructura aumentaría el PIB a largo plazo en 0,3 %, pero el efecto económico positivo se compensa con el aumento de los impuestos corporativos. Resultado: menor inversión corporativa que reduce el PIB en 0,5 % a largo plazo, reduce los salarios en 0,5 %, y elimina 101.000 empleos equivalentes a tiempo completo.

«Cualquiera que gane menos de 400.000 dólares al año no pagará ni un centavo en impuestos», fueron las declaraciones de Biden el pasado 3 de mayo. No es así. Subir los impuestos a un sector del país provocará un efecto dominó que terminará afectando a los demás estratos. “Podrías ganar 20.000 dólares por año y estarías pagando servicios públicos más altos, gracias a Biden», declaró en marzo Grover Glenn Norquist, un activista político estadounidense y defensor de la reducción de impuestos.

El Plan de Familias Estadounidenses de $1,8 billones, «no agrega un solo centavo a nuestro déficit», dijo en mayo. El Comité para un Presupuesto Federal Responsable no lo ve de la misma manera. Advierten que el plan «incluye $ 1,5 billones de compensaciones, lo que resulta en un impacto de déficit neto de $300 mil millones durante diez años».

Ataque al Capitolio

Hace pocos días dijo que las personas que ingresaron al Capitolio «mataron a un oficial de policía» sin rendir cuentas. El informe del médico forense jefe de Washington DC comprobó lo contrario: el oficial de policía del Capitolio Brian Sicknick sufrió dos derrames cerebrales y murió por causas naturales.

Para Biden, lo ocurrido el 6 de enero fue «el mayor asalto desde la Guerra Civil en la capital». Olvidó la caída de las Torres Gemelas en el año 2001 por un atentado de Al-Qaeda, que causó la muerte de más de 2.990 personas, 24 personas desaparecidas y unos 25000 heridos.

«La opinión del presidente es que varios oficiales que perdieron la vida pagaron un tremendo sacrificio en un día que será una mancha en nuestra democracia», dijo la secretaria de prensa Jen Psaki. No hubo oficiales muertos por este hecho, el caso de Brian Sicknick ya había sido descartado. Pero el Gobierno de Biden siguió insistiendo con este tipo de declaraciones.

Crisis fronteriza

En declaraciones a NBC News Biden dijo que su administración heredó del expresidente Donald Trump «un desastre terrible en la frontera». Falso. En diciembre de 2020, un mes antes de que Biden llegara a la Casa Blanca, el número de encuentros fronterizos fue de 74.019 migrantes. Al cierre de mayo de 2021 el número subió a 180.034.

«No planearon el desbordamiento. No planearon que el Departamento de Salud y Servicios Humanos tuviera lugares para llevar a los niños y ponerlos en camas donde había seguridad y había gente que podía cuidarlos». El excomisionado interino de CBP, Mark Morgan la calificó de «afirmación escandalosa». Con Trump existían «políticas sólidas» para procesar y deportar de manera rápida y responsable a la mayoría de estas personas. «Esto significó que no hubo un problema sistémico con atrasos o instalaciones de CBP o HHS sobrepobladas». La organización Heritage hizo un recuento de todas la afirmaciones falsas hechas en las declaraciones de Biden a NBC News.

«Hace un mes teníamos a niños en custodia en lugares donde no deberían estar. Ahora eso disminuyó dramáticamente», aseveró Biden en abril. Tampoco es verdad. Una investigación de Associated Press en mayo reveló la precariedad de estos refugios. Había 21.000 menores en las instalaciones, la mitad duermen en refugios.

Pandemia

«No hizo su trabajo», expresó Biden sobre el plan de vacunas de Trump. El portal factcheck.org apunta que el Gobierno federal al 31 de diciembre de 2020 se había comprometido a comprar al menos 800 millones de dosis de vacuna COVID-19 con entrega antes del 31 de julio. En enero de 2021 la Oficina de Responsabilidad del Gobierno publicó información de un contrato por 1000 millones de dosis de vacunas bajo contrato a partir de dicho mes.

«Estoy orgulloso de anunciar que mañana (viernes), para el día 58 de mi mandato, habremos cumplido mi objetivo de administrar 100 millones de inyecciones a nuestros compatriotas». Biden celebraba que en un día de su gobierno se administraban 1,3 millones de dosis. Aunque esto no es falso, sí se trata de una imprecisión. No había motivo de celebración, el número de vacunas diarias fue registrado el 11 de enero, Trump seguía en el cargo.

«A partir de ahora, el total de muertes en Estados Unidos es de 527.726. Eso es más muertes que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam y el 11 de septiembre combinados». Estaba equivocado. Las muertes por las tres guerras superó las 580.000, sin contar el ataque a las Torres Gemelas.

«Hace un año nos golpeó un virus que se enfrentó al silencio y se propagó sin control. Negaciones durante días, semanas y luego meses», fue otra de las afirmaciones falsas. No hubo tal silencio. Trump convocó un equipo de trabajo en enero de 2020, reseñado incluso por CNN, que lo criticó por «falta de diversidad». The Federalist puso a disposición una cronología con las acciones del expresidente republicano cuando comenzaba la pandemia.

Aún con este recuento, queda tela por cortar. Joe Biden ha asegurado que Trump no tomó cartas en el asunto por las violaciones de derechos humanos por parte del régimen chino, o que la prohibición de «armas de asalto» del expresidente Bill Clinton redujo la violencia armada y los tiroteos masivos. El medio estadounidense continúa registrando a diario los fact check de Biden, dejando en evidencia su gestión.