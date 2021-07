La comunidad internacional continúa alertando sobre las irregularidades y abusos de que son víctimas los venezolanos. El mismo día en que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, detalló en un nuevo informe el sistema de torturas y abusos que sigue vigente en Venezuela, se conoció una realidad incluso más delicada que vincula al régimen de Nicolas Maduro con grupos criminales que cometen delitos como el reclutamiento y trata sexual de niños.

La situación se describe en un informe del Departamento de Estado de EE. UU divulgado este jueves. El documento cita que el régimen de Maduro brindó apoyo a grupos armados no estatales, incluidas organizaciones ilegales del vecino país «que reclutaron y utilizaron niños soldados para conflictos armados y se dedicaron a la trata sexual y al trabajo forzoso mientras operaban en territorio venezolano con impunidad».

Today, @SecBlinken unveiled the 2021 Trafficking in Persons Report. You can read the full text here: https://t.co/BE073xqpjx. Stay tuned this week as we join @StateDeputySpox in recognizing this year’s #TIPReportHeroes, for their steadfast work to help #EndTrafficking. pic.twitter.com/g7n0C9CVUf

— Department of State (@StateDept) July 1, 2021