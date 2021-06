Calles, museos, edificios y grandes espectáculo. Todo está listo en Pekin para recibir el centenario del Partido Comunista de China (PCCh). Fundado desde la clandestinidad en 1921 y consolidado en el poder desde 1949, el PCCh está celebrando por todo lo alto sus 100 años con la promesa de ir por más. Para el actual régimen, hay más objetivos para alcanzar, no necesariamente adentro de sus fronteras.

China pasó de estar sumida en la miseria a ser la segunda potencia económica mundial, calificada en este podio, según la revista estadounidense U.S. News & World Report. Para el año 2049 el país apunta al «gran renacimiento» apoyado en proyectos como Ruta de la Seda que lo conecta con Europa y con planes de extenderlo hasta Norteamérica. Pero también hay otras iniciativas, como superar a Estados Unidos no solo en la economía, sino en el terreno bélico.

Las planes son muchos, mientras el mundo mira expectante. La propia Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se pronunció contra China y Rusia en su reciente cumbre. Los 30 líderes mundiales instaron a Xi Jinping a terminar con políticas desestabilizadoras y ser transparente sobre su capacidad de armamento.

Pero China parece no escuchar. Para 2019 el Partido Comunista chino tenía en sus filas más de 91 millones de miembros, trazando para ellos planes como crear células e inmiscuirse en empresas internacionales con sede en ese país, muestra de ello son IBM, PepsiCo y 3M . El trabajo de China ha sido silencioso.

«Donde quiera que China vaya en el mundo, es parte de una conversación global en la que es una protagonista muy dominante”, declaró recientemente el historiador Rana Mitter, de la Universidad de Oxford.

