El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajó a Ohio para lo que fue su primer mitin político enmarcado en el movimiento Make American Great Again (MAGA). Hizo presencia en ese estado para apoyar la candidatura al Congreso de Max Miller, quien posiblemente reemplazará a Anthony González, uno de los 15 republicanos que votó a favor del juicio político.

«Después de sólo cinco meses, la Administración Biden ya es una completa y total catástrofe», aseveró Trump. Para el exmandatario, el actual presidente de EE. UU. «está destruyendo» el país.

Así como lo mencionó a inicios de junio, el expresidente repitió una frase que podría asomar una posible candidatura presidencial para 2024. «Recuperaremos la Cámara, recuperaremos el Senado y recuperaremos Estados Unidos».

Tampoco dejó pasar el hecho de que distintos medios de comunicación dedicados a «noticias falsas» estaban transmitiendo su discurso. «¿Me extrañan? Me extrañan… miran sus malas audiencias y dicen ‘extrañamos a este tipo'». Ciertamente, las cifras de cuando el exmandatario salió de la Casa Blanca, demuestran que el rating de los medios de noticias estadounidenses comenzó a caer.

TRUMP: "After just five months the Biden administration is already a complete and total catastrophe. I told you."

"Joe Biden is destroying our nation, right before our very own eyes." pic.twitter.com/slJxJEijJQ

