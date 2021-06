China marcó un nuevo récord, aunque no necesariamente se traduce en buenas noticias para Xi Jinping. A pesar de formar parte del Acuerdo de París, el país calificó como el más contaminante entre todas la naciones desarrolladas, superando incluso a todos los miembros de la OCDE juntos.

En 1990 las emisiones de gases causantes del efecto invernadero (GEI) de China solo representaban una cuarta parte de las emisiones de los 38 integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Claramente los números cambiaron, según un informe de la consultora Rhodium Group. Las cifras pertenecen a datos de emisiones globales recientemente actualizados hasta 2019.

Es decir, a pesar de los supuestos compromisos adquiridos en el Acuerdo de París, el gigante asiático hizo de las suyas en pro de su desarrollo económico. Sobre esto, Xi Jinping ha dicho que espera alcanzar el pico de emisiones antes de 2030. Luego, para 2060 prometió desarrollar un plan de neutralidad de carbono.

Pero las garantías son pocas. El régimen chino también ha optado por señalar al resto de países por no cumplir las metas de mantener el calentamiento global por debajo de dos grados celsius.

«China por sí sola contribuyó con más de 27 % del total de las emisiones globales, superando con creces a EE. UU., el segundo mayor emisor, que contribuyó con el 11 % del total mundial», señala la consultora.

Based on our newly updated estimates for 2019, global emissions reached 52 gigatons of CO2e in 2019, an 11.4% increase over the past decade. China alone contributed 27% of total global emissions, and the US—the 2nd highest emitter—contributed 11%. 1/5 pic.twitter.com/GXQbAg5Qew

