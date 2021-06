Aquí vamos de nuevo. Habían pasado más de dos meses desde que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sufrió una triple caída abordando el avión presidencial, engrosando la lista de sus episodios extraños. Pero esta vez lo que ocurrió no fue accidental.

Durante una rueda de prensa donde anunciaba un acuerdo sobre el plan de infraestructura, Biden fue consultado sobre la preocupación por la escasez de trabajadores en varias industrias, el mandatario ofreció una declaración simplista para los empleadores. «Páguenles más». Lo que llamó la atención no fue la respuesta, sino cómo lo hizo.

Biden susurraba directamente al micrófono, un episodio tildado como «espeluznante» y «bizarro» en redes sociales. No es para menos, la misma actitud la repitió en varias de sus respuestas.

«Hasta ahora conseguí un alivio de $1,9 billones», fue otra de las frases. Así continuó por varios minutos más. Su presencia ante los medios se debía a que el mandatario anunciaba un acuerdo bipartidista por 973.000 millones de dólares en cinco años, o 1,2 billones de dólares en ocho años.

Las imágenes hablan por sí solas. Sin embargo, no quedó allí, la vicepresidente Kamala Harris tuvo que recordarle mencionar un punto importante: el derrumbe de un edificio en Miami que dejó al menos un muerto y más de 50 desparecidos.

Last week, Joe Biden snapped at the press.

This week he's whispering at them. pic.twitter.com/2R54bmbZp5

— Townhall.com (@townhallcom) June 24, 2021