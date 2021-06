Como una estrategia guiada más por la ventaja política, la Casa Blanca finalmente anunció que la vicepresidente estadounidense Kamala Harris viajará a la frontera sur. Miles de migrantes han entrado de manera irregular y hasta los momentos no existen soluciones concretas de parte de la Administración de Joe Biden.

La llegada de Harris a la frontera será el próximo 25 de junio. Pocos días antes de la visita que efectuará el expresidente Donald Trump por invitación del gobernador de Texas, Greg Abbott, agendada para el 30 de junio. «Si el gobernador Abbott y yo no estuviéramos allí la semana que viene, ¡ella nunca habría ido!», respondió Trump en un comunicado difundido vía Twitter.

Harris fue duramente criticada por la visita de dos días que hizo a Guatemala y México. Su foco estuvo en atender factores de esas naciones que contribuyen a la migración, pero no hubo rendición de cuentas sobre decisiones de Biden al relajar políticas fronterizas de su antecesor.

Ahora, luego de tres meses de ser designada al frente de la crisis fronteriza, la vicepresidente irá hasta El Paso, en Texas, acompañada del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, para constatar en primera persona lo que está ocurriendo.

"It is great that we got Kamala Harris to finally go," says Trump spinning the VP's upcoming border trip. pic.twitter.com/V4IJW5sNNB

— Philip Melanchthon Wegmann (@PhilipWegmann) June 23, 2021