La insinuación de Mike Pompeo, exsecretario de Estado de EE. UU., hacia una posible candidatura presidencial está cada vez más cerca de volverse realidad. Hace dos meses cuando fue consultado por estas intenciones, dijo que «siempre está listo para una buena pelea» sin confirmar las sospechas. Pero ahora anunció la creación de un nuevo grupo político para apoyar a los candidatos rumbo a las elecciones de medio término en 2022.

Su estrategia no solo se traduce en apoyo para candidatos al Congreso. Pompeo se estaría preparando para enfrentarse a Donald Trump si este finalmente anuncia su candidatura a la presidencia.

Este anuncio se considera relevante porque quienes se postulan a la Casa Blanca suelen dar ciertos pasos previos, como la creación del comité de acción política. En el caso de Pompeo, se llama Champion American Values ​​PAC (CAVPAC), el cual le ha servido para viajar a estados clave dando discursos y recaudando fondos.

Sin embargo, el también exdirector de la CIA deberá hacer grandes esfuerzos para superar a Trump si ambos llegasen a aspirar al Salón Oval. Encuestas recientes mostraron cómo viene el liderazgo dentro del Partido Republicano rumbo a las primarias. Trump está de primero con 57 % de apoyo, mientras que Pompeo solo obtuvo el 1 % según la empresa McLaughlin & Associates. Por su parte, Morning Consult estimó un 48 % de apoyo para el empresario y 1 % para el exsecretario de Estado.

I've begun my efforts already to make sure that we build a team so that we can help conservative candidates crush their adversaries in November of 2022. https://t.co/4aOKCavwCM

Pompeo viajará a Miami en los próximos días, luego a Iowa, California y Florida. Precisamente Iowa es un estado es de votación anticipada, lo que seguramente aumentará las especulaciones de que Pompeo está considerando una candidatura presidencial, reseñó Político.

Las apariciones del republicano no han sido pocas. Se contabilizan alrededor de 25 eventos donde ha hecho acto de presencia desde finales de febrero. Su discurso, en poca palabras, muestra sus ansias por liderar dentro del partido: «El enfoque, la lucha y el deseo de ganar estarán en el centro de mi trabajo liderando CAVPAC y aquellos que se unan a nosotros», dijo recientemente.

De esta manera, el mapa del Partido Republicano comienza a configurarse. Nikki Haley, exembajadora ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) hasta 2018 y ficha importante del partido, también está considerando postularse, aunque afirmó que dejará el camino libre si Trump decide postularse. Mike Pence también suena con una posible postulación, pero no ha hecho mayor pronunciamiento al respecto.

A pesar de las hipótesis, es Donald Trump quien está recibiendo el mayor apoyo entre los republicanos. Desde que lanzó la famosa frase «puede que decida vencerlos por tercera vez», los rumores han sido cada vez mayores.

Su última aparición fue en la convención estatal del Partido Republicano de Carolina del Norte desde donde criticó la gestión de Joe Biden y la ola progresista. «Biden puso a EEUU de último», dijo Trump, comparándolo con el movimiento “Make America Great Again” (MAGA) que protegía primero al país.

No solo eso. Antes de subir al escenario el empresario volvió a reavivar la teoría sobre su candidatura. «Vamos a recuperar el Senado, vamos a recuperar la Cámara, y vamos a recuperar la Casa Blanca antes de lo que piensas». Para acompañarlo en la fórmula, se barajea el nombre de Ron DeSantis, actual gobernador de Florida y uno de sus principales aliados.

¿Cederá Pompeo su candidatura en caso que Trump decide a apostar a la Casa Blanca, siguiendo la línea de Nikki Haley? Por los momentos parece no haber respuesta, pero está claro que el partido busca hacer frente a los demócratas y a la agenda que buscan imponer en EE.UU.

TRUMP: “We’re gonna take back the Senate, take back the House, we’re gonna take back the White House… and sooner than you think. It’s going to be really something special”

pic.twitter.com/nzSdr3FLSl

— Benny (@bennyjohnson) June 5, 2021