Quienes busquen el libro sobre Anthony Fauci y su manejo de la pandemia solo encontrarán una sección vacía o errónea dentro de sitios web como Amazon o Barnes & Noble. Las tiendas en línea lo sacaron de su catálogo argumentando un supuesto lanzamiento anticipado. Sin embargo, la realidad sugiere otro motivo.

El libro titulado «Espera lo inesperado: diez Lecciones sobre la Verdad, Servicio y perspectivas de futuro» está editado por National Geographic, la misma compañía que publicó su entrevista hace un año defendiendo el origen natural del coronavirus. La empresa también es propiedad de Disney, que ha demostrado un interés especial por destacar el lado profesional de Fauci.

La justificación para retirar el material de las tiendas fue que «el libro se publicó prematuramente para la preventa», indicó Daily Mail. Por otra parte, es conocido que la imagen del médico no está pasando su mejor momento.

Precisamente Fauci se pronunció en medio de las críticas. En una entrevista reciente a Msnbc buscó salir al paso y adelantó que es posible que el mundo «nunca» descubra el origen exacto de la pandemia. Para sorpresa de los espectadores, se refirió al cable del Departamento de Estado sobre los tres científicos que en noviembre de 2019 se contagiaron con síntomas similares.

Fauci admitió que esto daba más credibilidad a la posible fuga de laboratorio, pero que los informes aún deben ser verificados. “Esas son posibilidades abiertas. Es posible que nunca descubramos qué es eso», aseveró.

BREAKING: Fauci’s book appears to have been scrubbed from Amazon amid #FauciLeaks

También han surgido fuertes críticas por las ganancias que Fauci pudiera obtener con el libro, beneficiándose de una pandemia que ha dejado más de 3,6 millones de muertes en todo el mundo.

El costo del libro con 80 hojas era de 18 dólares para la venta anticipada, con un lanzamiento final para el 2 de noviembre. Posteriormente, la cadena tiene planeado lanzar un documental sobre el médico estadounidense. Sobre el material audiovisual no hay mayores detalles.

«El Dr. Fauci está publicando un libro y se convirtió en el empleado del gobierno federal mejor pagado, mientras usted perdió su negocio y sus hijos no asistieron a la escuela durante un año», tuiteó el periodista de Daily Caller, Greg Price.

No está equivocado. El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU. ganó en 2019 un total de 417.608 dólares En contraste, el vicepresidente para entonces, Mike Pence recibió 235.100 dólares y el presidente Donald Trump, unos 400.000 dólares. Disney insiste en que Fauci no estaría recibiendo regalías por el proyecto.

Pero la obra de Fauci que eliminaron recientemente las tiendas en línea y el documental no son los únicos proyectos. Para el 28 de junio será el lanzamiento de un libro para niños sobre su vida con datos sobre cómo funcionan las vacunas contra el COVID-19 y los consejos del médico para futuros científicos, según su sinopsis.

Dr. Fauci is publishing a book and became the highest paid federal government employee while you lost your business and had your kids out of school for a year

— Greg Price (@greg_price11) June 1, 2021