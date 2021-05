No dejan de sorprender las revelaciones que rodean a Anthony Fauci respecto al origen del coronavirus. El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE. UU. (NIAID, en inglés) cobró fama por llevarle la contrario a Donald Trump desde que el virus comenzó a hacer estragos.

Antes afirmaba con vehemencia que su origen era natural; año y medio después dijo no estar seguro; luego admitió una financiación «modesta» al Instituto de Virología de Wuhan. Esta vez, en un nuevo capítulo, se dio a conocer un artículo con su firma donde defiende la investigación conocida como «ganancia de función».

Fauci ha descrito la técnica, se trata de «tomar un virus que podría infectar a los humanos y hacerlo más transmisible y / o patógeno para los humanos». Durante una audiencia con el subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes negó categóricamente que los 600.000 dólares asignados al laboratorio chino se hayan destinado a ese tipo de investigación.

Pero el artículo publicado por Sociedad Americana de Microbiología podría arrojar pistas de una conducta diferente por parte del médico estadounidense.

“Los científicos que trabajan en este campo podrían decir, como de hecho he dicho, que los beneficios de tales experimentos y el conocimiento resultante superan los riesgos”, escribió Fauci en la publicación referida al tipo de investigación sobre virus de la influenza H5N1. No conforme con esto, se justificó asegurando que la investigación debe realizarse antes que la naturaleza se adelante.

El senador republicano de Kentucky, Rand Paul, presionó al médico durante la más reciente audiencia sobre el dinero de los contribuyentes estadounidenses que fueron a parar al laboratorio de Wuhan, China. En ese momento, Fauci rechazó que el nuevo virus haya sido el resultado de la subvención del NIAID.

BOMBSHELL! Dr Fauci in 2012 wrote that “gain of function” research to juice up bat viruses was worth risking a pandemic: “the benefits of such experiments and the resulting knowledge outweigh the risks. It is more likely that a pandemic would occur in nature” @SharriMarkson scoop https://t.co/S7ILuzgnNw pic.twitter.com/iwyPCPctId

— Miranda Devine (@mirandadevine) May 28, 2021