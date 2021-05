Lo que tanto había sido advertido, finalmente se convirtió en una realidad. Los agentes fronterizos informaron que está aumentando la cantidad de arrestos a criminales con prontuario por delitos sexuales en la frontera. Esto ensombrece aún más el viaje que hacen miles de migrantes por tierra hasta Estados Unidos.

Entre las víctimas de sus delitos también se incluyen niños. Un dato peligroso porque muchas familias cruzan con sus hijos menores de edad, la mayoría dependiendo de «coyotes» que los pasan al otro lado a cambio de pagos.

La Patrulla Fronteriza asignada al sector Del Río informó que detuvieron a 10 delincuentes sexuales convictos solo en la semana del 17 al 24 de mayo. Sobre ellos pesan cargos de agresión sexual a menores de 13 y 14 años. En lo que va del año fiscal 2021 (inició en octubre) han sido capturados 95 criminales con tales antecedentes. El aumento es del 3166 % en comparación al mismo período del año fiscal anterior.

Las preocupaciones iniciaron desde que se incrementó la oleada migratoria. Al haber más migrantes irregulares, es probable que se infiltren personas con crímenes en su expediente. Precisamente, carteles de la droga están aprovechándose de menores de edad, haciéndose pasar por parientes para entrar al país o cobrando hasta 1500 dólares para permitirles cruzar. Madres solteras han sido agredidas y sus hijos quedan abandonados en el camino.

Las cifras de criminales sexuales son preocupantes considerando el peligro que representa para los migrantes. No solo eso, los números informados desde el sector Del Río no incluyen los otros 19 sectores vigilados por la Patrulla Fronteriza.

En la zona de San Diego detuvieron a inicios de marzo a un hombre que intentó cruzar irregularmente, en 2017 había cumplido una condena por agresión sexual contra un niño. El incidente, según la autoridades, marcó el arresto número 25 desde el comienzo del año fiscal 2021. Para tener una idea, en todo el año fiscal 2020 el número total de aprehensiones fue de 25 personas.

En el sector El Centro arrestaron a tres personas con condenas previas por delitos sexuales. Durante el procesamiento los agentes descubrieron que era reincidentes ya que previamente fueron sacados del país por un juez de inmigración. Hasta ahora, han sido arrestadas 27 personas condenadas o buscadas ser criminales sexuales.

Brian Hastings, un agente de la Patrulla Fronteriza del sector Valle del Río Grande informó el arresto de dos individuos condenados por delitos sexuales y un integrante de la peligrosa banda Mara Salvatrucha (M-13) . Estas «se suman a los más de 1100 migrantes criminales que han sido arrestados desde octubre en el sector».

Two Nationals of Mexico previously convicted of sex crimes and a MS-13 female gang member are the latest apprehensions to add to the over 1,100 criminal migrants that have been arrested since October in RGV Sector. pic.twitter.com/Xn6dQa4Q0k

— Chief Patrol Agent Brian Hastings (@USBPChiefRGV) May 13, 2021