La cantidad de personas que está llegando a la frontera sur de Estados Unidos despertó especial atención a inicios de este año. Los números comenzaron a subir luego de que el presidente Joe Biden flexibilizara políticas migratorias y otorgara concesiones a quienes ya estaban en suelo estadounidense.

Nicaragüenses, salvadoreños, mexicanos y ciudadanos de otros países comenzaron a cruzar en masa sobrepasando cifras históricas. Dentro de esas otras nacionalidades también hay venezolanos, quienes llegan a ciudades como Del Río o La Joya, en Texas, con el objetivo de muchos: tener un mejor futuro en la cuna del capitalismo.

A mediados de mayo alrededor de 45 migrantes venezolanos cruzaron la frontera de forma irregular para ingresar a Estados Unidos, según un reporte de Fox News que mostró en imágenes a los recién llegados luego de atravesar el río. Uno de ellos, entre lágrimas confirmó que provenía desde el país sudamericano. Se trataba de familias enteras, según la cadena de noticias.

Tan solo días después, casi 100 venezolanos fueron detenidos en solo una hora, indicó Daily Caller. Las imágenes muestran cómo una agente fronteriza de EE. UU. sostiene a una bebé de meses mientras su madre logra llegar a tierra.

Texas State Trooper helping a migrant mother with her baby after crossing the Rio Grande Valley. A large group of almost 100 Venezuelan migrants have just been apprehended in the Del Rio sector #bordercrisis pic.twitter.com/FUcbgIh5cI

— Jorge Ventura Media (@VenturaReport) May 26, 2021