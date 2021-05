Anthony Fauci ya no está seguro de que el coronavirus se desarrollara de forma natural. Ahora, tras año y medio de pandemia, el principal epidemiólogo del Gobierno estadounidense pide investigar mejor los orígenes del virus.

Sus continuas apariciones en titulares de la prensa no solo se limitaron a anuncios sobre el virus, sino a las diferencias con el entonces presidente Donald Trump. Ni bien hubo cambio de presidencia, Fauci declaró lo «liberador» que era trabajar con Joe Biden en lugar de lo «incómodo» que fue con Trump.

Una de las posiciones más criticadas del expresidente fue precisamente el origen del COVID-19. En abril de 2020 Trump hizo públicas sus sospechas de que el brote se originó en un laboratorio en Wuhan, China. Afirmó que tenía un alto grado de confianza en esta teoría, aunque de inmediato fue refutado. El expresidente ya había sido señalado por supuesta xenofobia y racismo, al decir que el virus provenía de China.

Días después de difundir su teoría, en una entrevista concedida a National Geographic, el Director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE. UU. (NIAID, en inglés) negó aquel argumento. «No hay evidencia científica de que el coronavirus se haya realizado en un laboratorio chino», aseveró.

Esta vez Fauci parece estar declinando su argumento. «¿Todavía está seguro de que se desarrolló de forma natural?», fue la pregunta que recibió durante un evento llamado United Facts of America: A fact-checking festival. A lo que el médico respondió: «No, en realidad».

Fauci da su brazo a torcer en medio de presiones de expertos por investigar a fondo la teoría del origen del COVID-19 en un laboratorio. Estos exhortan a China a colaborar realmente con las averiguaciones, sin restringir o manipular el acceso a los datos.

Cuando el equipo de expertos de la OMS fue a China, se encontró con trabas de parte del régimen asiático, que siguió cada paso hasta la emisión del informe final. Incluso el director del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha mostrado signos de complacencia hacia el comunismo chino.

Como denunció un grupo de expertos epidemiológicos, solo cuatro de las 313 páginas del informe de la OMS y sus anexos abordaban la posibilidad de un accidente de laboratorio. El reciente pronunciamiento publicado en la revista Science firmado por 18 importantes biólogos movió el piso del resto de la comunidad científica.

Incluso el exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), Robert Redfield, había asomado esta teoría.

«Creo que tenemos que continuar investigando qué pasó en China hasta que descubramos con las mejores de nuestras habilidades exactamente qué sucedió», fueron las declaraciones de Fauci que completaron su cambio de argumento.

