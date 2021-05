Así como usa el internet para ganar adeptos a su sistema de gobierno, el régimen chino también ve en las plataformas digitales una herramienta para arremeter contra otras naciones. Especialmente Taiwán, la pequeña isla está en la mira del Partido Comunista Chino (PCCh) desde hace décadas por considerarla una «provincia rebelde» que no es autónoma, sino que le pertenece.

Por su cercanía, Taiwán está en la primera línea de ataque dentro de los intereses expansionistas de la China comunista. Esto hace que la arremetida vaya más allá de las fronteras físicas como la disputa por el mar de China Meridional. La lucha del PCCh parece haber trascendido al terreno tecnológico, con evidencias de haber lanzado ataques tanto en línea como fuera de línea durante las elecciones generales de Taiwán de 2020 y la pandemia por COVID-19.

A esta conclusión llegó en informe final «Deafening Whispers» publicado por DoubleThink Labs. Narrativas específicas como «la democracia es un fracaso» dominaron la campaña presidencial, según los resultados de la investigación. El objetivo: hacer creer que la democracia promueve la decadencia moral, sin brindar un buen gobierno, relaciones internacionales positivas o una economía fuerte.

Este hallazgo viene a respaldar lo que sucede con China y Taiwán desde el origen de la pandemia. La OMS fungió como actor clave para ocultar el avance de Taipéi gracias a la reducción de vuelos que llegaban desde ese país, y la cuarentena inmediata para quienes pisaban suelo taiwanés. En contraste, la OMS aplaudía y encubría a China.

Desde 2019 ya era conocido que China buscaba «intoxicar» las elecciones de Taiwán de enero de 2020. «Resiste a China, defiende a Taiwán», era el slogan de Tsai Ing-wen antes de su reelección.

En internet y redes circulaban publicaciones sobre que el doctorado de la candidata era falso, o que el activista pro democracia de Hong Kong Joshua Wong pateó a un anciano. El idioma que ambas naciones comparten (chino mandarín), se convirtió en un catalizador para que las campañas de desinformación hayan logrado cierto grado de efectividad, reseñó en ese momento The Guardian.

Jarvis Chiu, responsable del Institute for Information Industry, explicaba que los creadores de contenidos ya no se limitan a generar noticias falsas, sino que manipulan cada vez más la opinión pública.

«China no va a dejar de hacerlo, es algo que a partir de ahora aumentará y a lo que el resto del mundo no le prestará demasiada atención porque no se trata de una acción militar».