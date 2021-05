Una cosa es lo que dice Pedro Castillo, otra la que pondrá en práctica. El candidato izquierdista anunció recientemente un nuevo plan de gobierno con políticas supuestamente «moderadas», que en realidad podría carecer de legalidad.

La nueva ruta fue titulada como “Perú al bicentenario sin corrupción”. Una manera de desligarse del plan anterior «marxista y leninista» escrito por Vladimir Cerrón, médico educado en Cuba y fundador del partido Perú Libre, quien defiende abiertamente a la dictadura castrista. Sin embargo, esta distancia no ha hecho más que recordar las similitudes con Hugo Chávez en el año 1998 cuando rechazaba rotundamente ser socialista.

Legalmente la propuesta de Castillo también queda en entredicho. La resolución N°330-2020 aprobada por el Jurado Nacional Electoral (JNE) establece que «bajo ninguna circunstancia se admitirán pedidos o solicitudes para modificar el plan de gobierno» posteriores a la fecha límite de presentación. Esa fecha límite fue el 22 de diciembre de 2020, cuando los partidos debían inscribir su plan y sus solicitudes de inscripción de la fórmula o lista de candidatos.

«Si la resolución no ha sido derogada, el JNE no debería aceptar el cambio de programa de gobierno», declaró a PanAm Post el politólogo e internacionalista Luis Nunes. «Lo que están haciendo es presentarlo al público pero no pueden reinscribir en el jurado porque la resolución es absolutamente tácita y clara», reafirma.

Pero no queda allí. Bajo esta supuesta línea moderada se siguen filtrando señales del comunismo que planea instalarse en Perú con un eventual gobierno de Castillo. Recientemente salió a la luz el audio de un virtual congresista por Perú Libre, Guillermo Bermejo, en el que lanzó una lapidaria frase: “Si tomamos el poder, no lo vamos a dejar”.

Un candidato errático

Hasta los momentos, es una incógnita si Castillo gobernará con su plan «moderado» o con el plan marxista escrito por Vladimir Cerrón. «Este señor ha sido tan disléxico, tan informal, contradictorio e indeciso que no se sabe cuándo dice una cosa u otra», agrega el politólogo radicado en Perú.

Las palabras de Nunes remiten a la convocatoria que Castillo hizo a su rival Keiko Fujimori a las afueras de la cárcel de Chorrillos donde ambos candidatos iban a debatir antes de la segunda vuelta. El candidato no se presentó y evitó responder cuando fue consultado por periodistas.

También rechazaba presentar a su equipo de trabajo. “Basta de equipos técnicos, los equipos técnicos son parte del pasado, parte de la repartija», declaró. Días después, presentó a los miembros que conformarían su gabinete.

«Dudo que él sea así, lo hace para burlarse de la gente. Le importa muy poco la opinión pública o los periodistas», agrega Nunes. «Esto simplemente es un maquillaje, como lo vimos en el caso venezolano».

“No vamos a dejar el poder”

Sumado a todo lo que está ocurriendo a tres semanas de balotaje, está el audio que se filtró del congresista Guillermo Bermejo, otra prueba más de a dónde apunta el partido de Pedro Castillo. Lo que allí se escucha no deja lugar a dudas.

“Nosotros somos socialistas y nuestro camino a una nueva Constitución es un primer paso, y si tomamos el poder, no lo vamos a dejar. Con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas, preferimos quedarnos para establecer un proceso revolucionario en el Perú”.

Bermejo reconoció que el audio es real aunque defendió que fue grabado hace un año y que «Pedro Castillo no era aún nuestro candidato”.

Castillo trató de salir al paso, así como lo hizo al querer desmarcarse del izquierdismo radical de Vladimir Cerrón. “No acepto discursos autoritarios. Mi Gobierno no será de individuos sino del pueblo en su conjunto», escribió desde Twitter.

No obstante el análisis del politólogo Luis Nunes muestra la otra cara de la moneda. «Esta es una gente muy radical. Es maquillaje, puro engaño».

La brecha se reduce

Las brechas entre ambos candidatos son cada vez más estrechas. Los 20 puntos de ventaja que el candidato de Perú Libre tenía sobre Keiko Fujimori en abril se redujeron a siete e inclusive a tres puntos, de acuerdo con distintas encuestas del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la empresa IPSOS y la encuestadora Datum.

«Uno ve las cifras del que va adelante y el que va después, pero no mira la cifra de los indecisos y de los que pueden marcar un voto viciado. Esas dos cifras están bajando. Todavía hay espacio para que en las próximas tres semanas se inclinen hacia un candidato u otro», explica Nunes.

El experto razona que el sistema de balotaje o segunda vuelta estaría teniendo un impacto positivo para la candidata de Fuerza Popular. «Este balotaje con dos meses de diferencia está dando garantías de que Fujimori está acoplándose al sistema y no va a cometer los errores de su padre».

La insistencia de la izquierda en Latinoamérica

El impacto que la izquierda podría tener para Perú no sería más que un «retroceso» luego de 25 años de estabilidad monetaria. Pero más allá de eso, está el impacto que puede tener en la región, donde otros regímenes socialistas aspiran volver a formar alianzas internacionales como el otrora Foro de Sao Paulo.

«Los países donde ha imperado el socialismo vemos grandes retrocesos. El caso de Venezuela es un ejemplo patético. Uno de los países más ricos del mundo ahora tiene un salario mínimo que no llega al dólar. Esa no es la solución. Ni siquiera es un socialismo democrático, es un socialismo autoritario, erráticos en las políticas económicas y de salud», afirma.

Dicho retorno, es un escenario que el especialista no desea para ninguno de los países de América Latina.

«Castillo se está moderando porque los dos partidos de izquierda, tanto el Frente Amplio como Juntos por al Cambio de Verónika Mendoza le habrán dicho que si no modera, la gente se va a espantar. Ella viene moderando desde la campaña pasada hasta ahora», explica el politólogo e internacionalista.

Sobre las intenciones de Castillo, el experto finaliza con un mensaje que aporta certezas de las verdaderas intenciones en conjunto con Perú Libre: