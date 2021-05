El conflicto en el estado venezolano de Apure llegó a un nuevo capítulo. Esta vez, el Gobierno de Vladimir Putin decidió pronunciarse públicamente al respecto favoreciendo a Nicolás Maduro y presionando al Gobierno colombiano.

Aunque la posición del Kremlin está causando sorpresa, no es nuevo el apoyo que ese país ha dado a la dictadura venezolana a lo largo de los años. Han sido cientos de «acuerdos de cooperación» firmados desde que Hugo Chávez estableció por primera vez lazos con Putin. En total son 264 acuerdos, según el régimen. En octubre pasado, Maduro anunció la creación de un Consejo Militar para Venezuela con asesores de China, Irán, Cuba y Rusia.

Según la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, el dictador venezolano “ha apelado a los dirigentes colombianos” con iniciativas de salidas negociadas a la crisis “en varias ocasiones, pero sin éxito». Agregó que desde Rusia están «preocupados seriamente» por el agravamiento de los enfrentamientos en la frontera entre Venezuela y Colombia.

“Lamentablemente, algunos actores no ven con buenos ojos el compromiso de las autoridades venezolanas con el desarrollo pacífico y coherente de las relaciones y la solución de las controversias a través de la negociación”, fueron las irónicas palabras de la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Siguen los enfrentamientos

Nuevos contingentes militares fueron trasladados al estado fronterizo según un balance reciente de FundaRedes. El pasado 12 de mayo habría ocurrido un nuevo enfrentamiento entres los grupos «disidentes» de las FARC la Segunda Marquetalia y el grupo Gentil Duarte.

Lo que allí ocurre no es más que una pugna por el control de un territorio clave para el narcotráfico, declaró recientemente a PanAm Post Javier Tarazona, director de la ONG defensora de los derechos humanos que ha hecho seguimiento detallado del caso.

Maduro entra en el conflicto en defensa de la Segunda Marquetalia, aseguró el experto. En el medio militares venezolanos están resultado heridos, capturados y muertos. Sin embargo, públicamente Maduro no ha dicho demasiado al respecto más que enviar milicianos aparentando una supuesta defensa de la «soberanía» del país ante «grupos irregulares y terroristas colombianos».

Enfrentamiento armado en Bruzual Apure entre el frente décimo FARC (Gentil Duarte) contra la segunda marquetalia FARC (Márquez – Santrich), ocurrió ayer 12 de mayo, se habla de 4 caídos y varios heridos de estos terroristas que estarían en manos de las FANB pic.twitter.com/1cUK3QbSe5 — Javier Tarazona (@javiertarazona) May 14, 2021

Un juego geopolítico

En marzo Iván Márquez, líder de la Segunda Marquetalia, apareció en un video para pronunciarse en memoria del excomandante Manuel Marulanda. Pero lo que más llamó la atención no fue su discurso, sino los fusiles que lo rodeaban.

Eran modelos que Moscú había vendido recientemente a Venezuela. El modelo AK 103, solo es operado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) según el testimonio ofrecido por Andrei Serbin Pont, director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES). Un mes antes a la difusión de ese material trascendió que las FARC y ELN se venían enfrentando en territorio venezolano por el control de armas rusas.

Ahora en una nueva movida geopolítica, el gobierno de Putin se pronuncia a favor de Maduro. La vocera rusa aprovechó de criticar al presidente Iván Duque por las protestas violentas en Colombia. “No cabe duda de que esto también responderá en última instancia a los intereses de Colombia, donde las protestas públicas han aumentado recientemente», aseveró.

Supuestos militares rusos en Apure

El apoyo que presta Rusia a Venezuela también podría incluir a militares rusos para el combate en la frontera. El medio venezolano El Nacional publicó un análisis de fotografías de varios funcionarios castrenses del Batallón 923 de Caribes, cerca la localidad La Victoria del estado Apure. Uno de ellos tenía características particulares.

En las imágenes el militar porta un arma Kalashnikov de un calibre que no es de dotación de la FANB, zapatos de una marca que no es común en el país y rasgos alejados de las características físicas del venezolano. En declaraciones a ese medio, Andrei Serbin Pont detalló que el arma tiene incorporados un supresor de 1500 dólares, una mira óptica de 700 dólares y un guardamanos de 200 dólares que no se ha visto en la FANB.

“Llamamos a las autoridades colombianas a responder con buena voluntad a las propuestas de sus socios venezolanos”, fue otra de las frases del gobierno ruso en su reciente pronunciamiento.