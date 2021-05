No queda duda que las fichas se están moviendo dentro del Partido Republicano. Congresistas que votaron a favor del juicio político contra el expresidente Donald Trump se están viniendo abajo para ser reemplazados por nuevas figuras.

La prueba más reciente es Elise Stefanik. Se convirtió en la mujer republicana con más poder dentro del Capitolio en sustitución de Liz Cheney. La ahora expresidente de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes cometió su mayor error contra el partido en enero pasado al responder «sí» cuando se le consultó si estaba a favor de de iniciar el ‘impeachment’ contra Trump.

El resto fue una seguidilla de consecuencias: tres partidos conservadores de Wyoming votaron para censurarla y se barajaron nombres para enfrentarse a ella en las primarias estatales de 2022. Finalmente quedó fuera de la jerarquía republicana. La movida también demostraría la consolidación del liderazgo de Trump dentro del partido.

«¡Felicitaciones a Elise Stefanik por su gran y abrumadora victoria! ¡El Partido Republicano de la Cámara está unido y el movimiento Make America Great Again es fuerte!», dijo el expresidente a través de un comunicado difundido por su comité de acción política Save America.

El senador Mitt Romney, otro que votó a favor del juicio político, fue abucheado hace pocos días durante una convención estatal. Todo ocurre rumbo a las elecciones de 2022, una vía para que los republicanos alcancen nuevamente la mayoría en la Cámara baja y superen la mita de asientos que poseen en la Cámara alta.

Trump está siguiendo de cerca lo que ocurre en la política estadounidense. Ha criticado las órdenes de Biden y está prestando apoyo a candidatos para los comicios de medio término. Stefanik, número tres del partido, se refirió a él como «el líder más importante para los votantes».

Su posible candidatura presidencial para 2024 aún no está confirmada, pero han sonado los nombres del gobernador de Florida Ron DeSantis y la comentarista Candace Owens como compañeros de fórmula. Mientras eso se confirma, prestará apoyo a los candidatos en nuevos mítines de MAGA que podrían volver en los próximos días.

Su influencia dentro del partido ha quedado evidenciada con señales que van más allá de la designación de Elise Stefanik. Por ejemplo, la exembajadora ante la ONU, Nikki Haley se mostró dispuesta a suspender su candidatura si finalmente Trump se postula a la Casa Blanca.

Una encuesta realizada por la empresa Morning Consult y el portal Politico reveló luego del ‘impeachment’ que 59 % de las personas estaba a favor de que Trump «jugara un papel importante» en el futuro del Partido Republicano.

My statement as the newly elected House GOP Conference Chair. pic.twitter.com/emb6lNxPRm

— Elise Stefanik (@EliseStefanik) May 14, 2021