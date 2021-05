El ciberataque que paralizó la mayor red de oleoductos de Estados Unidos no solo generó graves preocupaciones por el abastecimiento de combustibles y el evidente alza los precios. Las peripecias de un grupo de piratas informáticos conocidos como Darkside también sacaron a flote la necesidad energética del país que podría estar relacionada con la agenda de Joe Biden.

Son conocidas las medidas ambientalistas que tomó el presidente de EE. UU. en sus primeros días de gobierno. La mayoría fueron suspensiones de órdenes firmadas por el expresidente Donald Trump. Por ejemplo, canceló la construcción de Keystone XL, un oleoducto que iba a transportar petróleo desde Canadá hasta el sur de EE. UU. También ordenó detener las nuevas concesiones de extracción de petróleo y gas natural en terrenos federales y aguas territoriales.

Desde que era candidato, Biden se ha apegado a una agenda criticada incluso por defensores ambientalistas, ya que estaría ligada más a intereses políticos sin basarse en la ciencia. La aseveración vino de la misma activista Greta Thunberg a inicios de marzo.

«De un plumazo, la administración está cambiando el brillante futuro energético de Estados Unidos y encaminándonos hacia una mayor dependencia de la energía extranjera producida con estándares ambientales más bajos», dijo Mike Sommers, presidente del American Petroleum Institute, la mayor asociación de la industria petrolera del país, cuando Biden suspendió la perforación hidráulica en terreno federal.

Ahora el reto es mayor. Largas filas hacían los habitantes de la costa este y sur de los EE. UU. para conseguir combustible luego de que el grupo de hackers hizo de las suyas contra el oleoducto Colonial.

Georgia, Alabama, Tennessee, Carolina del Sur, Virginia y Maryland fueron algunos estados que reportaron escasez. Los gobiernos de Carolina del Norte, Florida, Georgia y Virginia declararon estado de emergencia.

En el Distrito de Columbia 68 % de las estaciones de servicio estaban secas. El galón pasó de costar 2,297 dólares a 3,008 dólares en una semana, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, en inglés), reseñada por EFE.

El resultado es un suministro de energía más vulnerable a ataques de este tipo, explicó el líder republicano de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy. «La crisis del oleoducto Colonial muestra que necesitamos más energía estadounidense para impulsar nuestra economía, no menos».

The Colonial Pipeline crisis shows that we need more American energy to fuel our economy, not less.

But the Biden Administration has already canceled the Keystone Pipeline and paused oil and gas drilling, leaving our energy supply more vulnerable to attacks.

— Kevin McCarthy (@GOPLeader) May 11, 2021