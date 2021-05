El grupo guerrillero finalmente confirmó que tiene capturados a ocho militares venezolanos a propósito de los combates iniciados en marzo en el estado venezolano de Apure. La situación fue denunciada por la ONG FundaRedes y confirmada por las FARC horas después en un comunicado difundido por la misma organización.

En la carta dirigida a la Cruz Roja se refieren a ellos como «prisioneros de guerra» y dicen «apelar a los buenos oficios» del organismo para «establecer protocolos» con el objetivo de que los militares sean entregados. La organización defensora de derechos humanos ya había adelantando las intenciones del grupo guerrillero: usarlos “como piezas de negociación».

Desde el régimen venezolano también ha reinado el silencio sobre los últimos acontecimientos, una actitud repudiada por Javier Tarazona, director de la ONG que ha reiterado la situación de estos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), tras un combate el pasado 23 de abril en el sector La Capilla. Aún hay desaparecidos.

La Guerrilla FARC-EP reconoce que tiene militares "prisioneros de guerra" hace pública la lista de 8 efectivos que estarían secuestrados por este grupo terrorista desde el 23 de abril en conflicto desarrollado en Apure sector La Capilla, Denunciamos que hay más Desaparecidos pic.twitter.com/LL8z1gpyJn — Javier Tarazona (@javiertarazona) May 10, 2021

Régimen venezolano ausente

Los familiares de los desaparecidos buscan por todas las vías posibles, incluso por Twitter. No hay respuesta de parte de las autoridades venezolanas, especialmente del ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López. Los militares que han logrado huir del conflicto denuncian que no han sido atendidos por el Estado en un conflicto que no parece mermar.

Se contabilizan al menos ocho militares y un jefe de las FARC muertos en los combates fronterizos que incluyen minas antipersonas presuntamente instaladas por el frente décimo del grupo guerrillero. Para el 24 de marzo la Alcaldía de Arauquita – Colombia anunció la llegada de cerca de 4000 desplazados del conflicto en La Victoria, Apure, detalló Infobae.

En ese momento el canciller chavista, Jorge Arreaza, calificó como «fábulas y cuentos de camino» las informaciones que circulaban en la prensa. No dejó de aseverar que la FANB defendería «la soberanía de Venezuela». Para Arreaza, los reportes y todo lo que se dio a conocer solo eran «signos de desespero” de parte de los medios.

La posición de Nicolás Maduro tampoco ha sido firme. A mediados de abril se limitó a anunciar que enviaba a 1000 «milicianos» al estado fronterizo. El grupo de civiles alineados a sus políticas de izquierda —con supuestos entrenamientos en armas— iban en camino como «componente adicional» de la FANB.

Un conflicto poco claro

Tampoco hay certeza de la razón que desencadenó semejante conflicto. Especialistas militares y organizaciones señalan diversas causas, por ejemplo la lucha por el control de las pistas de tráfico de drogas, indicó Reuters.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) afirmó conocer el nuevo comunicado de las FARC. Sin embargo no ofreció detalles. «Estamos al tanto de la declaración», admitió su portavoz, Cecilia Goin.

FundaRedes recordó que es responsabilidad del Estado venezolano que aún existan tres militares desaparecidos a propósito de los hechos que reafirman la presencia de las FARC en territorio venezolano.