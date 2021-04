Los discursos, ruedas de prensa, o entrevistas de Joe Biden no seguirán siendo almacenados en una base de datos de verificación de hechos. Así lo decidió el Washington Post, que en cambio sí revisó y registró cada palabra de Donald Trump en sus cuatro años de mandato.

El medio estadounidense suspenderá la base de datos pasados los primeros 100 días de mandato. Para justificar la decisión, el editor y redactor jefe del Fact Checker del Washington Post, Glenn Kessler, dijo que seguirán «haciendo comprobaciones de hechos, pero no una base de datos».

El conteo durante la presidencia de Donald Trump fue más que minucioso. Un extenso artículo publicado el 20 de enero de este año indica que el expresidente hizo 30573 afirmaciones «falsas o engañosas» mientras estaba en el cargo. Incluye gráficos, frases y hasta filtros por temas. Sin embargo, quedó claro que Joe Biden no recibirá el mismo escrutinio sobre sus afirmaciones falsas.

«Haz una base de datos. Este es tu trabajo. Una base de datos para cada presidente y político. Es su trabajo verificarlos y tenerlos a mano para todos», fue una de las respuestas al anuncio de Kessler. Otros recurrieron a la ironía, porque efectivamente la presidencia del demócrata parece haber durado 100 días para el diario estadounidense.

Whew what an incredible 100 days presidency.

The Washington Post has just announced that it will no longer keep a presidential fact-checking database under President Biden.

Democracy really does die in darkness.

— Amy Tarkanian (@MrsT106) April 27, 2021