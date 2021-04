En el haber de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) destacan contradicciones, decisiones y hechos polémicos. Sobre todo cuando se trata de los países a los que se les da voz y voto. Muchos regímenes totalitarios forman parte de sus comisiones a pesar de los abusos que internamente cometen en sus países.

Muestra de ello son China, Rusia y Cuba, integrantes del Consejo de Derechos Humanos desde que inició este año. Su elección no fue poca cosa. Cada uno superó el 70 % en las votaciones del total de 192 sufragios.

Bajo la misma línea, esta vez la ONU permitió que cuatro países —con un turbio expediente sobre violación de derechos de las mujeres— se sumen a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Mauritania, Egipto, Irán y Túnez se sentarán en la mesa del organismo a deliberar sobre los temas que involucran a las mujeres de todo el mundo, dictando resoluciones y normas. Para colmo, Irán presidirá la comisión durante cuatro años.

Según los derechos fundamentales, todo ser humano debe gozar de integridad física y moral, libertad ideológica y religiosa y seguridad. Algo que no respetan en dichas naciones.

El experto lanza una teoría interesante, ya que en Viena se están llevando adelante conversaciones para que Irán abandone el enriquecimiento de uranio que lo podría llevar a la creación de una bomba nuclear. La Unión Europea, Estados Unidos y el resto de países miembros del abandonado acuerdo de 2015 están en esa mesa de negociación. Por supuesto, la ONU es determinante porque su Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) es el que inspecciona las plantas nucleares de la República Islámica bajo dicho acuerdo.

«Espero que los estados de EE. UU. Y la UE que negocian con el régimen iraní sobre su programa de armas nucleares no hayan hecho un trato fáustico para traicionar a las mujeres en Irán que son subyugadas, discriminadas en la ley y la práctica y criminalizadas si cantan, bailan o muestran su cabello», asomó el director ejecutivo de UN Watch, organización que supervisa el desempeño de la ONU.

I hope that the U.S. & EU states negotiating with the Iranian regime over its nuclear weapons program did not make a Faustian bargain to betray women in Iran who are subjugated, discriminated against in law and practice and criminalized if they sing, dance or show their hair.

