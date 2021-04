Sembrar árboles a cambio de visas de trabajo es la nueva idea que tuvo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para «ordenar» la desbordada migración hacia Estados Unidos. Luego de esas visas, las personas podrán acceder a la ciudadanía.

López Obrador difundió su idea a través de un video de redes sociales, que en pocas palabras se trata de la ampliación de Sembrando Vida, un programa lanzado en 2018 que ha sido señalado por arrojar resultados lamentables.

Se calcula que el programa causó la pérdida de unas 73000 hectáreas en 2019. Una de las razones fue los dueños de tierras y agricultores mexicanos prefirieron talar las zonas que ya tenían árboles, para luego recibir el pago que entregaba el gobierno, y luego volver a sembrar árboles. La inversión fue de 3400 millones de dólares, «beneficiando» alrededor de 42000 agricultores.

Junto con el anuncio, López Obrador afirmó que entregará la propuesta a Joe Biden durante una Cumbre del Día de la Tierra que se celebrará los próximos días de manera virtual. “Esto nos permitiría ordenar el flujo migratorio, que se desbordó en marzo”, dijo.

Sin embargo, ese desborde migratorio se ha salido de las manos inclusive del gobierno estadounidense que se enfrenta al dilema de cómo controlar y reducir los números. El mismo Joe Biden finalmente reconoció que se trata de una «crisis». Algunas personas, como el editor de Mexico Today, José Díaz-Briseño, criticaron a AMLO por la precaria propuesta del cambio de visas por siembra de árboles, ya que el mandatario es uno de los defensores del uso de combustibles fósiles.

As a fossil-fuel nationalist, AMLO has so little to offer on climate at this week’s Earth Day Summit that he opted to change topic & is now expected to present Biden with a migration “deal” for Central Americans to gain access to US citizenship in exchange for tree planting.

