Una guía sexual contra el «patriarcado» está siendo difundida por el ayuntamiento de Getafe en Madrid. El hecho está causando revuelo no solo por el mensaje que está enviando a niños, niñas y adolescentes al quebrar estructuras sociales, sino también por incentivarlos a «disfrutar del sexo sin límites», a pesar de ser menores de edad, dejando de lado la formación de la familia en casa.

La guía completa recibe el nombre de Rebeldes de género y está dividida en seis partes, Viene respaldada por Sara Hernández, alcaldesa del municipio e integrante de las filas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). El partido ya viene filtrando iniciativas a favor de una supuesta «lucha social», inclusive en la campaña por la presidencia de la Comunidad de Madrid. Colegios e institutos están recibiendo el material con mensajes como «apaga la tele y enciende su clítoris» o «la masturbación mola».

“Los partidos debemos dejar en paz a los niños y adolescentes…Que decidan los padres sobre la educación sexual de sus hijos y que algunos partidos dejen su obsesión por este tema”, fueron las palabras de la actual presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

A ver, a ver, que algo me he perdido y estoy preocupado.

¿Esto de la campaña "Apaga la tele, enciende tu clítoris" del PSOE de Getafe, provincia de Madrid es cierto?

No me creo que si es cierto no se detenga a su alcaldesa por malversación de fondos públicos y más cosas. pic.twitter.com/wg0NTGjGxX

— Pepe Martín (@agencia6com) April 17, 2021