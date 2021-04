Li Yuese pasó 10 meses detenido en una instalación dirigida por el Departamento de Trabajo del Frente Unido del Partido Comunista Chino (PCCh). No habían ventanas, ni ventilación y perdió la noción del tiempo al no poder ver luz natural.

El motivo: su fe cristiana. Cuenta que el régimen chino intercepta cristianos miembros de iglesias improvisadas en casas, para luego torturarlos física y mentalmente. El objetivo es que renuncien a su creencia. De hecho, hasta les preparan una declaración.

«Si te niegas, se verá que tienes una mala actitud y te mantendrán detenido y seguirán golpeándote», dijo Li Yuese a entrevista con Radio Free Asia (RFA). En su testimonio explica que el lugar donde estuvo preso era una especie de instalación móvil «que podría instalarse en algún sótano, en alguna parte».

El sistema político de China no acepta las religiones a pesar que legalmente sí están permitidas, por eso los ciudadanos cristianos han optado por crear iglesias clandestinas. Mao Zedong intentó erradicar esa religión por los años 60 y 70, porque a su juicio eran símbolos de dominación extranjera. Sin embargo, no llegó a su objetivo.

En junio del año pasado se conoció que el Gobierno chino había eliminado más de 500 cruces de iglesias cristianas y lugares públicos en la provincia de Anhui. Otros lugares pasaron por lo mismo: Zhejiang, Henan, Hebei y Guizhou. “Después de que las cruces fueron derribadas en Zhejiang, el Partido Comunista Chino está extendiendo su juego a otras partes del país. Pueden hacer lo que quieren”, fueron las palabras de Liu Xiaoman, un cristiano del lugar.

