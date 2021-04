El nombre de Nikki Haley suena entre los posibles candidatos para las elecciones presidenciales de EE. UU. el próximo 2024. De hecho, la hipótesis fue barajada por los medios cuando dejó su cargo como embajadora ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2018.

En esa oportunidad Haley decidió que era momento de pasar un tiempo libre luego de años dedicada a distintos cargos públicos, como la gobernación de su natal Carolina del Sur. La entonces funcionaria de la administración de Donald Trump se puso firme en temas en el que la mayoría solo se limitaba a hacer pronunciamientos.

Durante una sesión de la ONU no tuvo problemas en calificar de «narcodictadura» al régimen de Nicolás Maduro. Tampoco al calificar a Diosdado Cabello —el número dos del chavismo— como «ladrón y narcotraficante».

También se pronunció en las elecciones de segunda vuelta para el Senado en Georgia, rechazando a los demócratas que “creen” que el socialismo es la nueva normalidad. Haley no se ha parado en artículos y tampoco lo hizo en el año 2016 cuando Trump iniciaba su mandato y hubo algunas diferencias. Al final la dupla funcionó y ahora la exembajadora reveló qué planea hacer en caso de que el expresidente decida postularse de nuevo.

«No me postularía si el presidente Trump se postulara, y hablaría con él al respecto», dijo en una entrevista reciente con The Associated Press. «Eso es algo sobre lo que tendremos una conversación en algún momento, si esa decisión es algo que debe tomarse».

Los movimientos de Haley

Donald Trump ha asomado la posibilidad de postularse nuevamente para la presidencia de Estados Unidos. «Puede que decida vencerlos por tercera vez», fue la frase más recordada durante de su discurso de cierre para la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés).

También suenan los nombres de otros candidatos pero ninguno que haya dado declaraciones similares a las de Nikki Haley. En enero de este año anunció la creación de un comité de acción política llamado Stand for America, publicó un libro de memorias y recaudó hasta 200.000 dólares por presentaciones como orador según AP. Entre sus actividades, recorrió el campus de la Universidad Estatal de Carolina del Sur.

El sitio web del comité plasma su propósito respecto a otros candidatos, muy probablemente apuntando a las elecciones del Congreso en 2022. Asegura que apoyará a «conservadores de principios que defenderán las ideas sobre las que se fundó nuestro país».

Por esos mismo días fue publicada una encuesta elaborada por la empresa Morning Consult y el portal Politico sobre quiénes preferían los votantes republicanos como candidato para las elecciones de 2024. Trump obtuvo el primer lugar con 42 %. Nikki Haley quedó en el sexto lugar con 5 % en caso de una futura candidatura.

La unión de los republicanos

«Creo que el expresidente Trump siempre ha sido obstinado», dijo hace poco. Ambos republicanos han tenido diferencias y es algo que no ocultaron. Sin embargo, la exgobernadora destacó las palabras que Trump ofreció recientemente sobre el ex vicepresidente Mike Pence y el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell.

“Solo porque dejó de ser presidente, eso no va a terminar. Pero creo que de lo que también habló fueron de todos los éxitos que tuvo en la administración. Y creo que en eso se unen los republicanos… Todos los días que Biden y Kamala Harris están en el cargo une a los republicanos», afirmó.