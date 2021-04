La aventurada ampliación de la Corte Suprema de Estados Unidos parece una posibilidad ahora que la administración de Joe Biden está aplicando un conjunto de reformas, que van desde la economía hasta las políticas migratorias.

Una comisión académicos, exjueces federales, abogados y defensores de la reforma se encargará de hacer el análisis de la situación actual de la Corte. Luego deberán emitir un informe sobre sus hallazgos en un plazo de seis meses.

El anuncio lo hizo el mismo Joe Biden, asegurando que el objetivo de este grupo tomará en cuenta “los principales argumentos en el debate público contemporáneo». La novedad coincide con la exigencia que la congresista Alexandria Ocasio-Cortez hizo en octubre del año pasado cuando fue juramentada la nueva juez conservadora Amy Coney Barrett.

«Los republicanos hacen esto porque no creen que los demócratas tengamos las agallas para jugar duro como ellos», dijo en retaliación por el nombramiento de Barrett, quien fue nominada por el expresidente Donald Trump y confirmada pocos días antes de las elecciones. Las intenciones eran evidentes.

Además del número de jueces, hay otros aspectos que analizará dicha comisión para la reforma de la Corte Suprema:

La Corte Suprema en Estados Unidos tiene nueve jueces, pero los demócratas tienen la intención de ampliar ese número porque ahora seis de nueve jueces son conservadores, algo que no agrada al caucus.

En efecto hay objeciones desde el bando republicano. El líder de la bancada en el Senado, Mitch McConnell, explicó que se trata de un «asalto directo al poder judicial independiente».

This new court-packing commission is not some serious pivot away from Democrats’ political attacks on the Court. It’s just an attempt to clothe those attacks in fake legitimacy.

— Leader McConnell (@LeaderMcConnell) April 9, 2021