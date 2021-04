Las palabras se quedan cortas para describir lo que hay en la computadora de Hunter Biden. Fotos con prostitutas, intercambios de mensajes con su padre Joe Biden, miles de correos y otras imágenes que revelan el descontrol que ha trazado su vida desde hace varios años.

Recientemente el hijo del presidente de Estados Unidos decía en una entrevista que la computadora «podría» ser suya, aunque sugirió que pudo haber sido pirateada. Pero la supuesta manipulación del contenido quedó descartada tras un exhaustivo informe forense.

«No se encontraron indicios que sugieran que los datos fueron fabricados», informó Maryman & Associates, expertos en cibernética forense. Entre sus fundadores está un veterano del FBI, quien se desempeñó como director de seguridad de información y fundó la unidad ciberforense de la oficina.

El informe detalla que las marcas de tiempo del sistema operativo «parecen ser auténticas» y no se encontró evidencia que sugiera que las marcas de tiempo o los datos fueron alterados o fabricados. La contundente información fue publicada por Daily Mail después de obtener una copia del disco duro y entregarla para su análisis.

El caché de la computadora de Hunter Biden tenía incluidos 103.000 mensajes de texto, 154.000 correos electrónicos y más de 2000 fotos. Toda la información fue verificada por el equipo de expertos forenses.

El intercambio de mensajes dejaría en evidencia que el hijo de Joe Biden buscó por muchos años esquivar a la justicia. Además se revelan detalles relacionados su adicción al sexo y el exhibicionismo. Hunter Biden subía fotos y videos al sitio web para adultos Pornhub con el nombre de usuario ‘RHEast’, donde gozaba de popularidad.

No solo eso, hay muchas ‘selfies’ en las que se nota el deterioro tras noches de alcohol y estupefacientes. En una de las imágenes Hunter exhibe su dentadura mientras está en un consultorio. Sus dientes, muy dañados y desgastados, muestran el síndrome de ‘boca de metanfetamina’, según la reseña de Daily Mail.

