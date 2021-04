Un auto chocó contra una barrera en las afuera del Capitolio en Washington DC, dejando un policía herido y dos muertos, entre ellos otro oficial y el conductor del vehículo.

No hay mayores detalles de la persona que cometió el ataque, pero trascendió que los agentes dispararon contra el hombre quien luego de chocar, decidió salir del vehículo con cuchillo en mano, sosteniéndolo de manera «agresiva», según la información de Yogananda Pittman, jefa interina de la Policía del Capitolio.

El Congreso está en receso por las vacaciones de Semana Santa, por lo que los legisladores y senadores no se encuentran en su interior. Además, las autoridades afirman que lo ocurrido «parece» no tener relación con un acto terrorista según el reporte de EFE.

También descartaron que el suceso tenga algo que ver con los disturbios que tuvieron lugar el pasado 6 de enero cuando ocurría la certificación de votos electorales, que oficializaron a Joe Biden como ganador de las elecciones para la presidencia de EE.UU.

BREAKING: The suspect who rammed a car into a U.S. Capitol barricade is dead, CBS News confirms https://t.co/Upe8dIHzqr pic.twitter.com/BspGu8ikWd

— CBS News (@CBSNews) April 2, 2021