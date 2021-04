La historia de John Sudworth le está dando la vuelta al mundo, al menos en el hemisferio occidental. Las presiones de China lo llevaron a salir de ese país con su familia tras las amenazas de régimen de Xi Jinping.

El periodista de la BBC se ha destacado por investigar los abusos del régimen chino contra el pueblo uigur en la región de Xinjiang, un tema escabroso para la imagen del régimen comunista. Pero los nueve años en ese país terminaron con un vuelo rumbo a Taiwán junto con su esposa, también periodista, y sus hijos pequeños. Relató que era “demasiado arriesgado seguir”.

Sudworth contó a BBC Radio 4 que fueron perseguidos camino al aeropuerto e incluso en el área de embarque por policías vestidos de civil. Pero previa salida de la República Popular China, él y su equipo tuvieron que enfrentarse a vigilancia, amenazas de acciones legales, obstrucción e intimidación dondequiera que intentaran filmar.

Lo que le ocurrió al reportero ha sido registrado y examinado por un grupo de corresponsales extranjeros en China, que recientemente publicó un informe basado en encuestas y entrevistas a los propios profesionales.

Our latest from Xinjiang.

La salida del periodista de la BBC es vista por los medios comunistas de China como una huida. El portal Global Times dice que este se hizo famoso por «sus muchas historias sesgadas que distorsionan las políticas en Xinjiang de China y las respuestas al COVID-19».

La negativa no es nueva. El régimen de Xi Jinping estaría aplicando todo el peso de su comunismo contra esta minoría musulmana, adoctrinándolos y torturándolos, según investigaciones y señalamientos de otros países.

Esta ocasión nuevamente fue aprovechada por el régimen chino para negar las acusaciones. «Después de salir del país, no informó de ninguna manera a los departamentos pertinentes ni proporcionó ninguna razón por la cual [se había ido]», afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la salida del periodista de la BBC.

En China está ocurriendo una «rápida disminución de la libertad de prensa», así lo asegura el Club de Corresponsales Extranjeros de China (FCCC). Varios casos similares han ocurrido en el último año y eso ha encendido las alarmas:

FCCC Statement on the Mass Cancellation of U.S. Journalist Credentials in China pic.twitter.com/YSYMWxBdSb

— Foreign Correspondents' Club of China (@fccchina) March 18, 2020