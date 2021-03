Zapatos negros con rojo, un pentagrama de bronce, una cruz invertida y el detalle más perturbador: sangre real. Las molestias dentro y fuera de internet van contra este diseño de las zapatillas satánicas creado por un rapero y un colectivo «artístico» neoyorkino con el afán por promocionar un video musical igual de innecesario.

El artista busca hacer ruido con el lanzamiento de un modelo alterado, propiedad de la marca Nike, al que llamó «Satan Shoes» y de los que se hicieron 666 pares. La marca oficial interpuso una demanda por infracción de marca registrada con las zapatillas satánicas que salieron a la venta con un precio de 1018 dólares.

Nike asegura que se está generando confusión e incluso haciendo llamados a boicotear la marca por el lanzamiento del producto. Reiteró que no está autorizado ni aprobado.

El rechazo se ha hecho evidente por plasmar en unos zapatos una supuesta oda al arte defendida por el colectivo MSCHF, como se hacen llamar quienes ayudaron al rapero Lil Nas X. Un portavoz de ese colectivo dijo que ellos «se sacrifican por su arte» ya que fueron ellos quienes pusieron una gota de su sangre dentro de cada zapato.

«A nuestros niños se les dice que este tipo de producto no solo está bien, es «exclusivo». ¿Pero sabes qué es más exclusivo? Su alma eterna dada por Dios», afirmó la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, en contraposición a la idea. El pastor evangélico Mark Burns también se unió a la voces de rechazo a las zapatillas satánicas.

Our kids are being told that this kind of product is, not only okay, it's "exclusive." But do you know what's more exclusive? Their God-given eternal soul.

We are in a fight for the soul of our nation. We need to fight hard. And we need to fight smart. We have to win. https://t.co/m1k1YWFpuo

— Governor Kristi Noem (@govkristinoem) March 28, 2021