En declaraciones recientes el presidente de EEUU, Joe Biden, retomó una de sus promesas de campaña: aumentar los impuestos para quienes crucen el umbral de 400.000 dólares de ganancias por año. En ese momento afirmó que quienes ganen menos «no verán ni un centavo en impuestos federales adicionales».

Pero la promesa podría quedar en el olvido, pues el gobierno estudia aplicar impuestos por milla a los conductores. La medida fue adelantada por el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, quien la calificó como «prometedora».

Entre los programas de Biden está la implementación de un plan de infraestructura mucho más grande, comparado con el estímulo económico por la pandemia por 1,9 billones de dólares. Por eso precisa fondos, que estaría buscando a través del recorrido de los conductores y no por el impuesto a la gasolina, tal como ya existe en Estados Unidos. Al mismo tiempo hay otro factor que rodea el plan de la Casa Blanca: cada vez hay más automóviles eléctricos, que como es lógico, no necesitan gasolina.

Para demostrarlo hay que repasar cifras de la consultora PwC. En el primer trimestre de 2020, en Estados Unidos se vendieron 18000 híbridos enchufables, el número representó 16 % menos que el año pasado, un resultado marcado por la pandemia. Sin embargo la venta de autos híbridos aumentó 17 %. En total, se entregaron en el país hasta 216.000 automóviles electrificados, lo que representa un 8 % más.

Un reportaje de Bloomberg indica que estos impuestos por milla serán aplicados como una forma de pagar parte del plan, adaptándolos al aumento de vehículos eléctricos, aunque no hay detalles de cómo funcionará el sistema y cuánto será el monto por milla. En total, el paquete de inversiones de Joe Biden alcanzaría los 3 billones de dólares para infraestructura «y necesidades internas».

Transportation Secretary Pete Buttigieg says taxing drivers by the mile “shows a lot of promise” and could be a way to fund a big infrastructure overhaul. pic.twitter.com/fkI5nWt7sr

