Atraer más talento de alto nivel desde el extranjero es uno de los objetivos de China hasta el año 2035. La nación asiática ya tiene un historial nada despreciable por importar desde hace años expertos en tecnología de todo el mundo a través del Programa de los Mil Talentos. Los riesgos ahora son mayores para el resto del mundo, considerando que esos conocimientos estarían llegando a manos de Xi Jinping y del Partido Comunista Chino (PCCh).

Durante el 13 ° Congreso Nacional del Pueblo (APN), el régimen chino adoptó la resolución sobre el 14 ° Plan Quinquenal y los objetivos a largo plazo para 2035. Según la agencia Xinhua, el esquema «traza un plan para el nuevo viaje de China hacia la construcción completa de un país socialista moderno».

Una advertencia de lo que está por venir fue elevada por Cheng Xiaonong, un economista chino radicado en Estados Unidos. Él asegura que este Plan Quinquenal no es más que una extensión «más agresiva» del Programa de los Mil Talentos.

Para el economista chino, la esencia de ambos planes es robar a otros países propiedad intelectual y tecnología avanzada a través de la caza furtiva de talentos de otras naciones, de acuerdo con la entrevista que ofreció a Radio Free Asia.

El Programa de los Mil Talentos fundado en 2008 llega a trastocar incluso a Estados Unidos. A comienzos de este año, un experto de la NASA admitió ante la justicia estadounidense sus nexos con China. Meyya Meyyappan fue reclutado por el régimen de Xi Jinping y ofreció charlas en universidades de ese país patrocinado por el gobierno comunista.

La radio que entrevistó al experto señala que con el nuevo plan China «implementará una política de talento más abierta y construirá un altiplano de investigación e innovación científica que reúna talentos sobresalientes en el país y en el extranjero». Tal esfuerzo también es mencionado por Global Times, medio de noticias propiedad del régimen chino, donde justamente se publicita el plan para «liderar la recuperación mundial».

Yendo al fondo del asunto, encontramos cuáles serán los supuestos «beneficios» plasmados en el Plan Quinquenal para captar nuevos talentos. El portal The Epoch Times menciona varios de ellos:

Tanto el Programa de los Mil Talentos como el Plan Quinquenal plantean objetivos más allá de las fronteras de China, pero lo cierto es que dentro de este país existen muchas más iniciativas controladas y supervisadas por el PCCh.

El Centro para la Seguridad y Tecnologías Emergentes (CSET) realizó un monitoreo en el que identificaron todos los programas nacionales. El listado es largo y contiene iniciativas como el Plan de los Cien Talentos con un presupuesto que alcanza los 2 millones de yuanes (más de 307.000 dólares). El Estado se ha encargado de cubrir todas las aristas adentro y fuera de China.

An effective strategy can mitigate the threat of #China’s technology transfer activities while supporting U.S. research & allowing for academic collaboration.

Don’t miss @emily_sw1 discuss her recs on 3/18, alongside @RyanFedasiuk & @AnnaPuglisi838. https://t.co/Bw0oQ2TLaO

— Center for Security and Emerging Technology (@CSETGeorgetown) March 11, 2021