Fichas que rodean al chavismo van cayendo una a una. En un mismo día se dio a conocer el anuncio de extradición a Estados Unidos de Álex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro; y horas después circuló la información de que el piloto venezolano Víctor Mones fue sentenciado a más de cuatro año de prisión.

Mones ya había admitido ante un tribunal estadounidense su colaboración con Tareck El Aissami para burlar las sanciones impuestas por Estados Unidos. El Aissami hoy ostenta tres cargos distintos dentro del régimen y es señalado por enriquecerse gracias a una extensa red de lavado de dinero y narcotráfico.

Las palabras del juez que dictó la sentencia ratifican el problema en el que se metió el piloto venezolano, aliado de Tareck El Aissami. «Sabías que esto era lo incorrecto», fue la frase del juez Alvin Kenneth Hellerstein, según el informe de Joshua Goodman, periodista de Associated Press.

NEW: Venezuela pilot Victor Mones sentenced to 4+ years in prison for helping @TareckPSUV and others break US sanctions. "You knew this was the wrong thing to do," NY federal Judge Hellerstein told Mones, adding that his flight services aided a "failing" and "evil dictatorship."

