El expresidente Donald Trump no deja de advertir sobre la crisis fronteriza que enfrenta Estados Unidos. Miles de migrantes han llegado al país desde que Joe Biden asumió la presidencia y comenzó a revertir muchas de sus medidas. Los preocupantes números han merecido la atención de autoridades fronterizas y del Congreso.

Para Trump, el nuevo presidente de EE. UU. ha erosionado los logros alcanzados durante su administración en seguridad nacional y en la investigación de los solicitantes de asilo.

«Van a destruir nuestro país si no hacemos algo al respecto», alertó en entrevista ofrecida a Fox News a propósito de la cantidad de migrantes que están pisando suelo estadounidense.

«Hoy, están entrando. Echa un vistazo. Vienen de países extranjeros. Veo que vienen de Yemen. Vienen de Oriente Medio. Vienen de todas partes», dijo. «Los están dejando y están entrando en nuestro país. Es una vergüenza».

Trump ha sido vehemente con el tema de la cantidad de migrantes. Durante su administración puso en práctica el lema «America first» que no solo garantizó proteger a la población estadounidense con tratados internacionales, también contempló políticas nacionales para resguardar al país de una llegada exagerada de inmigrantes que fuera aprovechada por criminales.

Ahora, estas decisiones han sido revertidas por Joe Biden, acompañadas por un gran proyecto de reforma migratoria que ya está en el Congreso. Tal es el volumen, que en 10 años podrían entrar a EE. UU. unos 37 millones de migrantes según datos de la organización NumbersUSA.

Crisis en la frontera «va a empeorar»

«Es una crisis como pocas veces hemos tenido, y ciertamente nunca hemos tenido en la frontera, pero se va a poner peor. Quiero decir, lo que se está viendo ahora son cifras récord muy malas, pero se va a poner mucho, mucho peor con un poco de tiempo, verán esas cifras expandirse a un nivel como nunca se ha visto antes», adelantó Trump al ser consultado sobre la agenda migratoria impulsada por Biden.

Una mención al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, salió a relucir en la entrevista debido al muro fronterizo que no ha sido terminado y que Biden ordenó frenar. «Tenían 28.000 soldados que no permitían que la gente entrara a nuestro país, y también los detenían en su frontera norte con Honduras y El Salvador, Guatemala, los detenían para que no vinieran a México», comunicó el expresidente.

Pandillas, narcotraficantes y criminales estarían aprovechando las reformas del actual presidente para ingresar a EEUU o hacer negocios gracias a estos ingresos.

En defensa de la vacunación

La defensa de las libertades fue un argumento defendido por el expresidente durante sus declaraciones. Esto lo llevó a recomendar las dosis desarrolladas y aprobadas durante su mandado de Pfizer y Moderna.

“Tenemos nuestras libertades y tenemos que vivir de acuerdo con eso y yo también estoy de acuerdo. Pero es una gran vacuna, es una vacuna segura y es algo que funciona», aseguró Trump.

Durante su administración también fue creada la Operation Warp Speed (OWS), una organización entre entes públicos y organizaciones privadas destinada a desarrollar y distribuir las vacunas. “No diría que la FDA me ama, pero los presioné mucho, muy duro, más de lo que nunca lo han hecho”, añadió. Trump se remitió a los millones de dólares invertidos apostando por lograr una vacuna.

“Lo recomendaría y lo recomendaría a mucha gente que no quiere vacunarse. Y muchas de esas personas votaron por mí, francamente», declaró.