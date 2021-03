El futuro llegó. La trillada pero certera frase está tomando forma en nuevos aparatos de realidad aumentada y de tecnología creados por Facebook. Unos lentes o un simple movimiento con la muñeca podrán lograr cosas inimaginables décadas atrás.

Las ventajas parecen ser varias, sin embargo, causa curiosidad el alcance que puedan tener una pulsera o unos lentes de Facebook que prácticamente leen la mente humana. La empresa ha demostrado que busca expandirse cada vez más. En diciembre pasado, el Gobierno de Estados Unidos y 48 estados habían demandado a Facebook por «imponer un monopolio» en el mercado en las redes sociales, aplastando a los pequeños competidores.

Ahora, la plataforma de Mark Zuckerberg apunta a la interacción humano-computadora a través de la tecnología AR (augmented reality).

Según una nota de Facebook, semejantes avances se atienen a un conjunto de principios que esta vez llaman «la innovación responsable», los cuales garantizan productos diseñados con «privacidad, seguridad y protección a la vanguardia».

As we think through supercharging remote work and productivity, we've been working on mixed reality concepts that builds on existing technologies like Passthrough to allow people to switch between real and virtual worlds pic.twitter.com/cJCEXDxC7b

— Boz (@boztank) May 21, 2020