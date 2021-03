El expresidente Donald Trump asomó la posibilidad de una nueva candidatura para 2024. Con la frase «Puede que decida vencerlos por tercera vez» dejó la puerta abierta y desde ya suena quién podría ser su compañero de fórmula. Sin embargo el exvicepresidente Mike Pence parece quedar fuera.

Una mujer o un compañero negro serían las opciones para su próxima candidatura. Mientras considera las opciones, el expresidente está haciendo un balance sobre quiénes lo acompañaron durante sus últimos días de mandato, según fuentes que declararon a Bloomberg.

Dos asesores sugirieron a ese medio que Trump estaría considerando a Kristi Noem. La gobernadora republicana de Dakota del Sur ha sido firme en destacar la importancia de defender la libertad y se ha opuesto a órdenes en torno a la pandemia como la imposición en el uso de mascarillas. En el pasado festejo del 4 de julio destacó como rol de los gobernadores de otros estados confiar en su gente y dejarles decidir lo que es mejor para sus familias.

Congresistas de ese estado presentaron un proyecto de ley ante en la Cámara de Representantes de Dakota del Sur para revisar o dejar sin efecto órdenes de Joe Biden que atenten contra los derechos de las personas o rayen en la inconstitucionalidad.

La otra opción sería Tim Scott de Carolina del Sur, el único republicano negro en el Senado de Estados Unidos. En 2017 firmó una carta junto a 22 senadores que pedía a Donald Trump salir del Acuerdo de París. El entonces presidente salió del acuerdo climático por considerar que beneficiaba a la industria manufacturera China.

“Quiero hablar a los futuros líderes de Estados Unidos. No dejen que nadie los defina, tienen la responsabilidad de ser ustedes y de estar orgullosos”, declaró Scott en 2014 cuando fue elegido para la Cámara alta.

Mike Pence fue invitado a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) celebrada hace pocos días, pero dejó saber que él y su familia habían decidido mantener un perfil bajo en la primera mitad del año, según la nota de Bloomberg.

De manera oficial se supo que abrió una oficina de transición en el área de Washington, D.C. En un comunicado explican que esta se encargará de gestionar la correspondencia, las declaraciones públicas y las actividades oficiales de él y su esposa Karen Pence.

Pence announces a new "transition" office in the DC area, says he will move back to Indiana this summer. pic.twitter.com/shMimPxbC4

— Jan Wolfe (@JanNWolfe) February 3, 2021