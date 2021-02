Los discursos de Joe Biden sigue con tropiezos. No es la primera vez que el demócrata se confunde o pierde el hilo de sus palabras, y el hecho de que siga ocurriendo genera preocupación por su nueva posición ahora como presidente de Estados Unidos.

Como parte de sus actividades, el mandatario acudió a un centro de vacunación en Houston, allí fue donde ocurrió el nuevo episodio. En medio de su discurso, confundiendo el nombre de una congresista, se preguntó: «¿qué estoy haciendo aquí?»

Otra situación similar ocurrió en noviembre durante la campaña. Confundió en pleno discurso a su nieta con su hijo fallecido. El demócrata se encontraba en la ciudad de Filadelfia en compañía de sus nietas Natalie y Finnegan Biden. Al momento de presentar a Finnegan —hija de Hunter Biden— la confundió con su hijo mayor, Beau Biden, quien falleció en 2015 a causa de cáncer cerebral.

El nuevo episodio de incongruencias en su discurso ocurre días después de que Joe Biden ordenara el bombardeo en Siria que dejó 22 muertos, presuntamente militantes iraquíes. La reacción habría sido ocasionada por los ataques contra tropas estadounidenses en los alrededores de la embajada de Estados Unidos en Irak.

"What am I doing here?"

This is a national embarrassment. Joe Biden is not mentally fit to lead our country.pic.twitter.com/qbVlCQLVQz

— Cassandra (@CassyWearsHeels) February 26, 2021