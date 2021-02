Hasbro tuvo que salir al paso de las críticas luego de anunciar que eliminaba la identidad de Mr. y Mrs Potato Head para convertirlo en un juguete sin género. La empresa aseguraba que iba a suprimir este estereotipo para que los niños pudieran elegir el tipo de familia, inclusive dos mamás o dos papás.

Luego de las repercusiones, el fabricante de juguetes se pronunció de nuevo, diciendo que ambas figuras no iban a dejar de existir. Sin embargo, la última decisión de la empresa tampoco se desligaría de la ideología de género promovida en Estados Unidos por esta y otras marcas de juguetes, además del activismo progresista defendido por grupos en EE. UU. y por el propio presidente Joe Biden.

La empresa plantea que desde ahora varón y hembra se venderán por separado, y que al tratarse del paquete con la familia completa, los adultos vendrán sin género definido. La línea de juguetes también dejará de llamarse Mr. Potato Head y pasará a ser solo Potato Head, explica Fast Company.

«Si bien se anunció hoy que el nombre y el logotipo de la marca Mr. Potato Head están eliminando el ‘Mr.’, confirmo con orgullo que el Mr. y la Mrs. Potato Head no se van a ninguna parte», se lee en el mensaje de Hasbro.

La compañía publicó la nueva imagen, donde están los dos géneros en cajas separadas.

Hold that Tot – your main spud, MR. POTATO HEAD isn’t going anywhere! While it was announced today that the POTATO HEAD brand name & logo are dropping the ‘MR.’ I yam proud to confirm that MR. & MRS. POTATO HEAD aren’t going anywhere and will remain MR. & MRS. POTATO HEAD pic.twitter.com/6I84KrxOLQ

— Hasbro (@Hasbro) February 25, 2021