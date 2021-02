Donald Trump es bienvenido en Parler. Así lo dejó saber Mark Meckler, presidente ejecutivo interino de la plataforma, a propósito de su regreso en línea. La aplicación había sido silenciada en enero por Google, Apple y Amazon.

«Si Donald Trump quiere venir aquí y participar en la libertad de expresión, será bienvenido en la plataforma», declaró Meckler a Fox News, no sin antes reiterar que no está de acuerdo con la decisión de Twitter.

El nuevo presidente ejecutivo de Parler ya había rechazado la censura en redes sociales. Lo dejó claro en noviembre del año pasado cuando Twitter comenzó a etiquetar negativamente los tuits de Donald Trump hasta que finalmente suspendió su cuenta.

En esta entrevista, aseguró que el expresidente no dijo «nada ilegal» en Twitter ni en ningún otro lugar. A la par, hizo extensiva la invitación al actual presidente, Joe Biden.

Twitter sucks…I mean seriously sucks. They hate free speech. Especially conservative free speech. Come join me at https://t.co/bc9h6lhUcM. #DumpTwitter

— Mark Meckler (@MarkMeckler) November 30, 2020