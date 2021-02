El juicio político contra Donald Trump es un capítulo cerrado, pero podría abrir nuevos caminos en contra de los demócratas, principales precursores del impeachment. Así lo asomó el senador republicano Lindsey Graham, haciendo especial mención a la vicepresidente Kamala Harris.

Trump quedó absuelto del juicio político con 57 votos a favor de la condena y 43 en contra. El resultado estuvo lejos de las dos terceras partes que necesitaban los demócratas para dictarle responsabilidad política. Un vez conocida la decisión, el expresidente aseguró que el movimiento «Make America Great Again« (Hagamos a EE. UU. grande de nuevo) solo «acaba de empezar».

La advertencia de Graham va de la mano de las futuras elecciones de medio término de 2022. Si los republicanos consiguen la mayoría en la Cámara, Kamala Harris podría ser la próxima en ser sometida a un impeachment.

“Hemos abierto la caja de Pandora a los futuros presidentes. Y si se usa este modelo, no sé cómo Kamala Harris se salvará de ser acusada si los republicanos toman el control de la Cámara», explicó el senador en entrevista con Fox News Sunday.

Su argumento no es nada descabellado, ya que Harris el año pasado apoyó el Minnesota Freedom Fund (MFF) antes de convertirse en compañera de fórmula de Joe Biden. El fondo supuestamente estaba destinado a pagar las fianzas de personas que habían protestado en Minnesota por la muerte de George Floyd. No obstante, terminó pagando la fianza de criminales con delitos graves.

“¿Qué más se puede hacer para incitar a la violencia en el futuro que pagar la fianza de las personas que destruyeron las tiendas y golpearon a la policía?”, dijo Graham. «¿Cómo no es eso incitar a la violencia futura? Tengan cuidado con lo que desean, mis colegas demócratas, tengan cuidado con lo que desean».

Ese fondo recaudó unos 100.000 dólares en el año 2018, según su declaración de impuestos, reseñó el Washington Post. Tras la muerte de George Floyd, las recaudaciones alcanzaron la sorprendente suma de 35 millones de dólares, una de las razones habría sido el impulso que Harris le dio en redes sociales.

«Kamala Harris ayudó a los alborotadores violentos en Minnesota a salir de la cárcel para hacer más daño», dijo el senador Tom Cotton en respuesta al tuit de la ahora vicepresidente. Trump también hizo su crítica durante una conferencia de prensa.

«Si puede, ingrese ahora al @MNFreedomFund para ayudar a pagar la fianza de aquellos que protestan en Minnesota», escribió Harris.

Kamala Harris helped violent rioters in Minnesota get out of jail to do more damage.

Don't believe her when she says she "condemns the violence"—look at her record, not her words. https://t.co/lL2aYjxPZA

— Tom Cotton (@TomCottonAR) August 31, 2020