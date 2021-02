Los abogados de Donald Trump expusieron sus argumentos en el cuarto día del juicio contra el expresidente. Tal como lo adelantaron en días previos, presentaron videos que mostraban cómo el discurso de Trump habría sido manipulado para hacerlo quedar como un llamado a la violencia. La retórica de los demócratas y su insistencia con impeachment fue otro punto determinante en los argumentos de la defensa.

Una recopilación en video de discursos de senadores, congresistas y otros funcionarios, sirvió para que el abogado, Michael Van Der Veen calificara el juicio como un «odio» por motivos políticos y como parte de una cacería de brujas.

En las imágenes también se vio cómo los senadores Elizabeth Warren, Chuck Schumer, Raphael Warnock, Joe Machin y otros repetían continuamente en sus discursos políticos la palabra «luchar», una y otra vez, por Estados Unidos. Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes; Kamala Harris, vicepresidente y el mismo Joe Biden previo a ser presidente, también repetían el término en sus discursos.

Los demócratas basan gran parte de su acusación contra Trump en el discurso que dio el pasado 6 de enero. Lo han criticado por usar la frase «lucha como el infierno», pero los abogados de Trump refutaron sus reclamos en los videos presentados ante el Senado.

«Detengan la hipocresía», dijo David Schoen, otro de los abogados de Trump, quien señaló tanto a los senadores como a los fiscales de juicio político.

TRUMP TRIAL: President Trump’s lawyer David Schoen plays epic compilation of Democratic politicians using the word “fight”: “Fight fight fight!” pic.twitter.com/cyCebOiIb7

— Forbes (@Forbes) February 12, 2021